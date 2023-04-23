西非:贝宁积极推动大豆产业

RFI原材 / 非洲农业

非洲 – 西非国家贝宁是全球开发度仍然不高的国家之一。农业在国家经济和进出口贸易中占据重要地位，尤其是种植业。棉花是贝宁经济的支柱产业。全国人口有一半以此为生。此外，在贝宁农业的发展计划中，大豆的重要性已获提升。波多诺伏（Porto-Novo）当局希望把这一行业也发展成为经济火车头之一。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周末上网的最新话题。贝宁政府提价收购了所有库存的待售大豆。中国、印度和加拿大如今是贝宁大豆的三大买家。

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RFI Image Archive / les exportations de soja américain vers la Chine ont chuté de 62% au cours des dix premiers mois de 2018. (illustration) REUTERS - Dan Koeck / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法文网2023年04月21日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出西非地区通讯员让-吕克（Jean-Luc Aplogan）发自贝宁经济中心、港口城市科托努（Cotonou）的一篇最新报道。贝宁的大豆产量在几年间出现迅猛增长。每次遭遇小麻烦，政府都会进行干预。当局刚刚提高了大豆的每公斤收购价格，以帮助有困难的生产者。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Le Bénin soigne sa filière soja]。换做中文可被译作[贝宁照料其大豆行业]。下面是简介以供分享。

--贝宁政府整体收购所有18万吨待售大豆-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先介绍说，贝宁国家元首在十天前的2023年04月11日召集了处于困境中的贝宁[全国大豆生产者联盟]（UNPS）开会。他们仍有18万2千吨的大豆有待买家。这些都是上一个收成季的库存，和仍需履行的债务。

RFI Carte Archive / Afrique : Bénin. Ici, une carte du Bénin. (illustration) 存档地图 / 非洲国家：贝宁。 RFI Carte

贝宁当局现已采取两项措施。第一是提高了向生产者收购的价格。把常规大豆（soja conventionnel）的价格从每公斤175非洲法郎（Francs CFA）提升至270非洲法郎（Francs CFA）。有机大豆（soja bio）的价格则是320非洲法郎（Francs CFA）。

--贝宁澄清有关政策走向侧重大豆的传闻-

贝宁政府随即派出农业部长到全国各地的大豆种植产区。从北到南，贝宁大豆行业有8万名农业生产者。部长在安抚棉花种植者的同时，澄清有关政府未来侧重大豆的传闻。

RFI Image Archive / Matières Premières : Soja. (illustration) ASSOCIATED PRESS - Diego Giudice / RFI Image Archive

大豆的种植在上一世纪末时仍十分有限。但在2000年到2018年，产量由5000吨提高到了22000吨。上一个收成季的产量猛增至40万吨。

--贝宁农业发展规划的宗旨在于量质并重-

贝宁农业发展计划提出量质并重的要求。大豆行业全国发展计划(PNDF-Soja) 预计2026年时的产量要达到60万吨。贝宁大豆如今已出口中国、印度和加拿大。而出口欧洲的数量相对较少。

RFI Image Archive / Le soja béninois est exporté vers la Chine, l’Inde, le Canada. Ici, une photo de l'exportation de Soja. (illustration) © Ivan Bueno - AP / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，贝宁寻求发展农产品加工业，并已创建了一个1600公顷的加工业园区。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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