RFI原材 / 关键金属

美洲 – 智利总统宣布想要对锂产业进行国有化，并以此研究在未来开发新锂矿的可行性。

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RFI Carte Archive / Amérique du Sud : Chili. Ici, une carte du Chili. (illustration) 存档地图 / 南美国家：智利。 RFI Carte

南美洲国家智利为当今世界的锂资源大国之一。该国总统已于上周晚些时候宣布，想要对锂产业进行国有化。

-- 智利开发锂目标是经济和环保两不误 -

据本台法广（RFI）法文网报导，这一消息是智利总统加夫列尔·博里奇（Président Gabriel Boric）于上周四（2023年04月20日）对外宣布的。锂，作为电器所用电池不可缺的一种金属，国际需求不断增加。而智利目前是全球第二大生产国。锂被列入能源转型的关键金属，具有战略地位。圣地亚哥既想要加强智利的经济，也要保护环境。

RFI Image Archive / Matières Premières : le Chili veut nationaliser son lithium. Ici, une vue aérienne des bassins d'une mine de lithium dans le désert d'Atacama dans le nord du Chili. (illustration) ©REUTERS - Ivan Alvarado / RFI Image Archive

本台法广（RFI）通讯员Naïla Derroisné发自智利首都圣地亚哥（Santiago）的消息说，博里奇总统（Président BORIC）的战略，是要建立一种公私混合模式。国家将参与到锂的所有生产环节。智利将为此设立一家国有公司，产生更多的财富，用于建造学校、医院和警察局。以便让所有的智利人都得以享有更加有尊严的生活。

-- 智利开发锂现状是破坏环境和饮用水 -

本台法广（RFI）法文报导提到，智利在一年里，锂的出口量翻了6倍。圣地亚哥方面有雄心，把智利发展成为全球第一大锂生产国，并尝试着去保护好锂矿开采区所处的那片由盐碱盆地组成的沙漠。

RFI Image Archive / Le désert d'Atacama, au Chili. © CC0 Pixabay - Sebastian Baszczyj / RFI Image Archive

同一报导还指出，在智利，锂的开采破坏了自然环境，直接威胁到当地居民的饮用水。智利目前仅开采了北部的一个矿区salar d’Atacama。但智利还有60多处锂矿资源。当局计划通过国有化方式，研究未来开发新矿的可能性。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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RFI原材 / 智利宣布想要国有化锂产业

Desk Nicolas 24.04.2023_jour Chili _Papier Desk Nicolas 2023.04.24 lundi à midi - PM - Le Chili annonce vouloir nationaliser son industrie du lithium. 尼古拉

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