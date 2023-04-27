氦重新进入欧盟关键资源名单

RFI原材 / 战略资源

原材市场 – 稀有气体氦，作为一种化学元素，已于2023年重新入列欧盟关键资源名单。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周上网的最新话题之一。布鲁塞尔的这一决策显示越来越具有战略性的氦，市场压力在不断增大。价格在五年里翻了5倍。

广告 继续浏览后续

本台法广（RFI）法文网2023年04月24日星期一在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇报导，欧盟决定把在2000年被除名的稀有气体氦，重新写入2023年关键资源名单。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Hélium : un marché de plus en plus stratégique]。换做中文可被译作[氦:一个越来越具战略性的市场]。下面是简介以供分享。

-- 价格就是市场压力的见证 -

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先介绍说，氦的行情就足以见证市场压力大增。五年里价格翻了5倍。法国初创企业[45-8 Energy]的目标是要在本世纪20年代末之前，让产量达到欧洲需求的12%。这名企业家解释说，他在创业初期，氦价格为每立方5欧元，如今，同样质量的产品价格已攀升至每立方25欧元到30欧元。

-- 市场压力源于氦供应不足 -

美国的氦库存曾占全球供应的70%，人为地维持着低价长达40年之久。如今，市场接连出现供应不足之时，每次都带来价格飙升。先进的电子科技造成需求增长迅猛。因为，半导体的科技越高，就越需要氦。2010年时，这一行业的用量，只占需求的1%。而今的需求却已超过25%。不过，供应未能跟上需求。现在所有产区都已开足了马力，但产量却甚至出现了放缓。

RFI Image Archive / Les prix de l’hélium témoignent à eux seuls de la tension croissante : ils ont été multipliés par 5 en 5 ans. Ici, des bouteilles contenant de l'hélium. (illustration) Getty - Morten Kjerulff / RFI Image Archive

-- 氦产地和消费地分布不均 -

造成当前压力的另一因素是氦的全球生产地和消费地之间存在发布不均的问题。30来个生产地中，有20个在美国。美国也是全球第一大氦生产国。西欧则相反，氦全部都依赖进口。卡塔尔和阿尔及利亚是两大供应源。

-- 氦的运输和保存十分复杂 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，氦的运输和保存得以液态形式，保持在摄氏度-269°C。而且，最多40天。这造成工业采购是依照短期之需。氦市场的供应紧张，引发一些工业界人士担心缺货，导致在过去几个月里，放缓了在欧洲的投资。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅