法语圈:魁北克最大法语化中心

法语世界/第27集

美洲 – 欢迎您进入法国国际广播电台RFI中文[法语世界]（Cultures francophonie）专栏第27集。本次节目与大家分享本台法广（RFI）加拿大蒙特利尔（Montréal）通讯员，在魁北克省最大一座法语化中心的现场采访报导。

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-- 加拿大是早期法语圈机构的创始国之一 -

首先我们简单介绍一下法语在加拿大的情况。地处北美的加拿大，是全球发达国家之一。法语和英语都属于官方语言。法文资料显示，加拿大早在1970年就参与了[法语国家及地区国际组织]（OIF）前生机构[文化和技术合作局]（ACCT）的创立，是早期法语圈机构的21个正式成员国之一。[法语国家及地区国际组织]（OIF）公布的2022年统计数据显示，加拿大现有1100万说法语的民众，占全国人口比率的29%。

RFI Image / Canada : Montréal. RFI - Marie-Laure Josselin

另外，加拿大的魁北克省（Canada-Québec）和新不伦瑞克省（Canada-Nouveau Brunswick）先后在1971年和1977年分别独自成为[法语国家及地区国际组织]（OIF）旗下的正式成员。还有加拿大的安大略省（Canada-Ontario）也独自在2016年被[法语国家及地区国际组织]（OIF）接纳为观察员。

-- 加拿大有三个省独自加入法语国际组织 -

本台法广（RFI）法文网上的这一报导还介绍说，魁北克省（Canada-Québec）是加拿大目前唯一只用法语作为正式用语的地方行政区域。[法语国家及地区国际组织]（OIF）公布的2022年统计数据显示，加拿大的魁北克省（Canada-Québec）现有说法语的人超过800万，占当地人口比率为93%。而加拿大的新不伦瑞克省（Canada-Nouveau Brunswick）则有30多万说法语的人，占该省人口比率的42%。

Grande-Anse, village côtier canadien situé dans la région de la Péninsule acadienne, au nord-est du Nouveau-Brunswick. Arnaud B.

此外，加拿大的安大略省（Canada-Ontario）现有170多万说法语的人，占当地人口比率11%。这就是加拿大全国说法语民众的主体。

RFI Image / Canada - Québec : les immigrants apprennent à parler français dans des cours intensifs. Ici, le quartier des Spectacles à Montréal (illustration). Chronique francophonie 027 / 法语世界:魁北克有北美最大的法语化中心。 © RFI - Laurence Aloir

在以法语为唯一官方用语的加拿大魁北克省，当地每年都要接待数万移民。通常，这些人过去不会说法语。为了维护好语言，魁北克省制定了一项大型的法语化计划。2023年03月20日法语圈国际日当天，本台法广（RFI）播出了加拿大魁北克省通讯员利奥波德（Léopold Picot）的一个实地采访报导，地点是在蒙特利尔(Montréal)的一座法语化中心。

-- 魁北克省有北美地区最大的法语化中心-

本台法广（RFI）通讯员在这次现场采访中得知，位于加拿大魁北克省蒙特利尔的伊夫·特里奥法语化中心（Centre Yves Thériault)每年接待大约2000名学生。这也是魁北克省最大的一座法语化中心。所以，应该也是加拿大，乃至北美最大的法语化中心。据这一中心的工作人员介绍，最新的统计数据显示，到此就读的人来自92个国家，说57种不同的语言。到这里就读的成人们只有一个目的，就是学习如何说法语。他们的年龄差距很大，从17岁到80岁都有。

RFI Image Archive / Canada - Québec : vue de Montréal. （illustration) 存档图片 / 加拿大-魁北克：蒙特利尔。 © Pixabay - Snowmen / RFI Image Archive

培训法语是加拿大魁北克政府移民政策的关键之一。面对当前的劳动力不足，依赖移民属于势在必行的作法。省政府希望，新移民尽可能地多说法语。并在过去五年，成倍增加了培训法语的预算。从之前9420万加拿大元提高到1亿8660万加拿大元。一名受访者还表示，法语化中心还配备了心理医生和社会助理工作人员。

-- 魁北克法语化中心是新移民融入的纽带-

本台法广（RFI）法文报导还解释说，为了让全日在法语化中心上强化课的学习者得以安心就读，省政府每月提供近1000加拿大元的补贴，但条件是，受益人必须在周一至周五的8点到16点，按时出勤上课。除了学习法语之外，魁北克省的法语化中心也是新移民们融入加拿大社会的一条纽带。

RFI Image Archive / Drapeau de la Francophonie.(illustration) © Wikimedia Commons - Oliver H / RFI Image Archive

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第27集节目。简介本台法广（RFI）通讯员在北美，对加拿大魁北克省最大一座法语化中心的一次实地采访的主要内容。

Chronique Cultures francophonie 027 28-04-2023 法语世界 第27集 - 魁北克的北美最大法语化中心

Cultures francophonie 027 28-04-2023 法语世界 Episode 27 La langue française au Canada et au plus grand centre de francisation au Québec 尼古拉

感谢本台法广（RFI）在加拿大魁北克省通讯员进行的实地采访，及Philippe的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下一集节目的时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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