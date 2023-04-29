巴西将是2023玉米出口最大国?

RFI原材 / 粮食主权

国际 – 南美大国巴西有可能在2023年实现它的一个梦想。在黑海农耕区遭遇俄乌战争破坏的大背景下，及中国对农产品需求的支持下，巴西今年有可能荣升全球玉米出口第一大国。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周末上网的最新话题。巴西已经在大豆的生产和出口上实现了世界第一的梦想，现已要轮到玉米了。不过，需要一提的是，巴西种植的玉米主要是转基因品种。

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本台法广（RFI）法文网2023年04月28日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出南美地区通讯员马丁（Martin Bernard）发自巴西经济中心圣保罗（Sao Paulo）的一篇报导。巴西将成为全球第一大玉米出口国？这一梦想有可能在今年得以实现。美国农业部预测，巴西的玉米出口量可达5200万吨，而美国仅有4900万吨。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Le Brésil, premier exportateur de maïs dans le monde?]。换做中文可被译作[巴西，全世界的第一大玉米出口国？]。下面是简介以供分享。

--巴西预计玉米取得大丰收-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先介绍说，即大豆之后，巴西将再次展现其为全球的农业强国。这次是会体现在玉米上。巴西业内企业Conab预测，今年的玉米产量可达1亿2500万吨，比去年增长10%。

--巴西玉米每年可两季收成-

巴西有许多王牌。在一些地区，玉米每年有收两次的可能。就是这第二次收成，猛增了76%。美国农业部预测，巴西玉米产量的40%可用于出口，相当于5200万吨。与去年相比较，猛增60%多。如果美国农业部的这一预测得到证实，那巴西今年就是全球第一大玉米出口国。

RFI Image Archive / Le Brésil, premier exportateur de maïs dans le monde? Ici, vue aérienne d'une moissonneuse-batteuse dans un champ de maïs à Glória de Dourados dans l'État du Mato Grosso do Sul au Brésil. (illustration) SOPA Images/LightRocket via Gett - SOPA Images

巴西国内的数位原材专家，对玉米的预测也持同样的美好愿景。一名贸易商透露，今年的玉米需求量很大。中国是最大的进口国。巴西总统卢拉刚刚访问了中国，再次加强了和北京之间的联系。其它的相关因素还有，美国和阿根廷的收获都遇到了问题。还有乌克兰由于俄罗斯入侵，造成其谷物出口复杂化。

--巴西主要种植转基因玉米-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，主要种植转基因品种的巴西玉米生产者保证说，他们能够应对市场的需求。他们断言，鉴于中国的市场开放，巴西玉米确实有如大豆那样，正在成为一种现象。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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