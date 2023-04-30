上海车展的首辆钠离子电池车

RFI原材 / 电池科技

中国 – 在国际市场上，金融界人士惊呼，“锂”价泡沫已经破裂。战略金属-“锂”（lithium）的价格自2022年11月以来在直线下跌。这可能与新电池的涌现并非毫不相干。在中国，全球首辆钠离子电池车已于近日在2023年第20届[上海车展]上闪耀登场。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周关注的焦点话题之一。简称2023年[上海车展] 的第二十届上海国际汽车工业展览会（-04月18日至04月27日）现已落下帷幕。引领当今世界汽车动力电池业的宁德时代新能源科技公司（CATL-Contemporary Amperex Technology）已经开始给电动车装备钠离子电池（batterie sodium-ion）。法国的一家初创企业紧随其后。

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本台法广（RFI）法文网2023年04月28日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇报导。分析锂的价格在过去半年中直线下跌的原因。这可能与科技的发展有关。在汽车动力电池领域，涌现出了不含锂，而是含钠的新电池。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Batteries électriques : la bataille lithium-sodium]。换做中文可被译作[电池:锂-钠之役]。下面是简介以供分享。

--市场对锂的需求出现了变化-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先介绍说，在过去6个月中，碳酸锂（carbonate de lithium）的行情出现重挫。价格跌到之前的三分之一。这刻画了产量的飞跃增加，但需求在中期内却变得越来越不确定。

RFI Image / La présentation cette semaine au salon de l’automobile de Shanghai de la première voiture équipée d’une batterie au sodium a bousculé les esprits. Ici, un million de visiteurs sont attendus 20e Salon international de l'industrie automobile de Shanghai. (du 18 au 27 avril 2023) © Stéphane Lagarde/RFI

能源转型刺激了对锂的急需，以满足电池生产商的需要。在15年内，需求翻了三倍。在非洲大陆，项目纷纷涌现，还有在美洲的阿根廷，目前排名全球第四大出产国。

--阿根廷积极推动开发锂资源-

南美国家在过去10年，给出了很多勘探许可。如今打算要开始收获了，并展现出极具雄心的目标：在2025年前让产量翻3倍。现已有了20多个项目，进度则各不相同。投资者主要有加拿大人和中国人。阿根廷可能将超越中国，接近智利，成为全球锂的第二大生产国。

--钠离子电池车首次公开亮相-

有预测认为，锂业的前景可能会看跌。全球首辆钠离子电池车本周在2023年第20届[上海车展]上亮相。伦敦大学学院（UCL）的一名荣誉教授、独立研究员解释说，这种新科技已经研发了多年，能够提供不一样的续航时间。其电池能力足以供在城区间的使用。优点在于充电速度更快，成本更便宜。

Streaming en direct pour promouvoir les voitures présentes au salon de Shanghai, en Chine, avril 2023. © Stéphane Lagarde/RFI

在中国市场上，装备了新型电池的电动车预计在2023年年底之前市场化。鉴于磷酸铁锂电池（LFP）此前的发展速度，无镍、无钴，钠离子电视也可能会迅速取得市场占有率，从而降低对锂的需求。

--法国也正在研发钠离子电池-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，对使用钠的痴迷并不仅只是局限于中国。

RFI Image / En France, la start-up Tiamat développe, elle aussi, des batteries au sodium. Ici, 336 lampes à sodium éclairent la Tour. (illustration) RFI/Pierre René-Worms

法国初创企业Tiamat développe也正在发展钠离子电池，并希望在今年年底之前获得1亿欧元的融资，用于建造第一个车间。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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