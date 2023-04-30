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上海车展的首辆钠离子电池车

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RFI Image / Chine : La présentation cette semaine au salon de l’automobile de Shanghai de la première voiture équipée d’une batterie au sodium a bousculé les esprits. Ici, la 20e édition du salon de l'automobile de Shanghai du 18 au 27 avril 2023. (illustration) RFI原材 / 首辆钠离子电池车在2023年上海车展上亮相。
RFI Image / Chine : La présentation cette semaine au salon de l’automobile de Shanghai de la première voiture équipée d’une batterie au sodium a bousculé les esprits. Ici, la 20e édition du salon de l'automobile de Shanghai du 18 au 27 avril 2023. (illustration) RFI原材 / 首辆钠离子电池车在2023年上海车展上亮相。 © Stéphane Lagarde/RFI
作者： 尼古拉
11 分钟

中国 – 在国际市场上，金融界人士惊呼，“锂”价泡沫已经破裂。战略金属-“锂”（lithium）的价格自2022年11月以来在直线下跌。这可能与新电池的涌现并非毫不相干。在中国，全球首辆钠离子电池车已于近日在2023年第20届[上海车展]上闪耀登场。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周关注的焦点话题之一。简称2023年[上海车展] 的第二十届上海国际汽车工业展览会（-04月18日至04月27日）现已落下帷幕。引领当今世界汽车动力电池业的宁德时代新能源科技公司（CATL-Contemporary Amperex Technology）已经开始给电动车装备钠离子电池（batterie sodium-ion）。法国的一家初创企业紧随其后。

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本台法广（RFI）法文网2023年04月28日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇报导。分析锂的价格在过去半年中直线下跌的原因。这可能与科技的发展有关。在汽车动力电池领域，涌现出了不含锂，而是含钠的新电池。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Batteries électriques : la bataille lithium-sodium]。换做中文可被译作[电池:锂-钠之役]。下面是简介以供分享。

--市场对锂的需求出现了变化-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先介绍说，在过去6个月中，碳酸锂（carbonate de lithium）的行情出现重挫。价格跌到之前的三分之一。这刻画了产量的飞跃增加，但需求在中期内却变得越来越不确定。

Image - RFI - Shanghai - Salon
RFI Image / La présentation cette semaine au salon de l’automobile de Shanghai de la première voiture équipée d’une batterie au sodium a bousculé les esprits. Ici, un million de visiteurs sont attendus 20e Salon international de l'industrie automobile de Shanghai. (du 18 au 27 avril 2023) © Stéphane Lagarde/RFI

能源转型刺激了对锂的急需，以满足电池生产商的需要。在15年内，需求翻了三倍。在非洲大陆，项目纷纷涌现，还有在美洲的阿根廷，目前排名全球第四大出产国。

--阿根廷积极推动开发锂资源-

南美国家在过去10年，给出了很多勘探许可。如今打算要开始收获了，并展现出极具雄心的目标：在2025年前让产量翻3倍。现已有了20多个项目，进度则各不相同。投资者主要有加拿大人和中国人。阿根廷可能将超越中国，接近智利，成为全球锂的第二大生产国。

--钠离子电池车首次公开亮相-

有预测认为，锂业的前景可能会看跌。全球首辆钠离子电池车本周在2023年第20届[上海车展]上亮相。伦敦大学学院（UCL）的一名荣誉教授、独立研究员解释说，这种新科技已经研发了多年，能够提供不一样的续航时间。其电池能力足以供在城区间的使用。优点在于充电速度更快，成本更便宜。

Streaming en direct pour promouvoir les voitures présentes au salon de Shanghai, en Chine, avril 2023.
Streaming en direct pour promouvoir les voitures présentes au salon de Shanghai, en Chine, avril 2023. © Stéphane Lagarde/RFI

在中国市场上，装备了新型电池的电动车预计在2023年年底之前市场化。鉴于磷酸铁锂电池（LFP）此前的发展速度，无镍、无钴，钠离子电视也可能会迅速取得市场占有率，从而降低对锂的需求。

--法国也正在研发钠离子电池-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，对使用钠的痴迷并不仅只是局限于中国。

 

Image RFI - sodium
RFI Image / En France, la start-up Tiamat développe, elle aussi, des batteries au sodium. Ici, 336 lampes à sodium éclairent la Tour. (illustration) RFI/Pierre René-Worms

 

法国初创企业Tiamat développe也正在发展钠离子电池，并希望在今年年底之前获得1亿欧元的融资，用于建造第一个车间。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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