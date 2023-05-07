战略金属“镍”出现供大于求？

RFI原材 / 战略金属

战略资源 – 欧盟委员会在2023年3月中旬提交的[关键原材料法]（CRMA）草案中，把镍和铜都归入了战略金属之列。这不仅是国际原材市场近期所关注的重大欧洲政策新动向。也是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周上网的最新话题之一。不过由于印度尼西亚超产，造成当前市场上供大于求。有业内人士分析认为，从中长期角度而言，镍的价格看跌。

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本台法广（RFI）法文网2023年05月01日星期一在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道。印度尼西亚镍的丰产现已确认。但市场认为，产量过多，造成供大于求。全球的超产量将近24万吨。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Le marché du nickel en plein brouillard]。换做中文可被译作[镍的市场充满迷雾]。下面是简介以供分享。

-- 印尼丰产颠覆全球镍市场行情 -

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，印度尼西亚打乱了全球的镍市场。它的供应量之大促使总部位于葡萄牙里斯本的[国际镍研究组]（INGS-International Nickel Study Group）不得不重新分析其市场预测：全球超产量创下近十年来最多，高达23万9千吨。

-- 全球镍产量扩大超过需求增速 -

当前的超产出现于需求继续增长的大背景下。去年的镍需求增长了6%。[国际镍研究组]（INGS-International Nickel Study Group）预测，今年的增幅与去年相当。但这种需求上增幅低于印尼镍产量的增速。

-- 印尼镍丰产暂不影响市场价格 -

印尼的镍丰产对国际价格的影响暂时不大。因为，印尼镍主要用于冶金业，生产合金钢。业内称之为“镍铁”（ferronickel）或二级镍（nickel de classe 2），这不是被用于制造电池的镍。这种镍不仅没有在伦敦金属交易所（LME）挂牌，也不在上海交易市场上公开求售。印尼镍就算充斥市场，理论上也不能影响到高纯度镍的价格。

RFI Image Archive / L'abondance de nickel indonésien se confirme en 2023. Le surplus mondial est désormais estimé à 239 000 tonnes, selon INGS. （illustration） Getty - Gilliane Tedder / RFI Image Archive

电动车制造商所需的镍，属于一级镍（nickel de classe 1），也被称之为“电解镍”（nickel électrolytique）。这种镍的行情，目前稳定在每吨2万4千美元。

-- 中国企业预测电解镍格会重挫 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，中国电池生产企业贝特瑞新材料集团（BTR）认为，从中长期而言，一级镍(nickel de classe 1)价格会跌至每吨8000美元，仅为当前价格的三分之一。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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