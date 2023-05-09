高盛同意支付2亿1500万美元与工作场所中性骚扰受害者和性别歧视受害者庭外合解

司法

华尔街投资银行高盛5月9日发表声明，针对约2800名前任与现任员工提出的职场性别歧视与性骚扰控诉，高盛同意支付2亿1500万美元，来和解这起即将开始审理的集体诉讼。

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法新社报道，这起自2010年提起的集体诉讼，原定今年6月5日在纽约开始审判。高盛（Goldman Sachs）面临的指控包括75起在工作场所＇行为不当案件，例如触碰、不当评论与要求发生性行为；还包括基于性别而对女性职员的薪资不平等待遇与阻碍升迁等。

高盛与原告律师今天发表联合声明说，和解对象包括从2000年代初期到今年3月，曾在特定的银行业务、管理和证券部门任职的约2800名女性员工。

原告之一奥里奇（Shanna Orlich）在声明中表示：「身为原始告诉人之一，过去近13年我一直带着骄傲且毫不犹豫地支持这起诉讼。我也相信，这份和解将能帮助到我提起诉讼时心中想的那些女性。」

高盛人力资本管理部门全球主管亚瑟（Jacqueline Arthur）则说：「经过10多年来的猛烈缠讼，双方已同意达成和解。」

作为和解条件，一名独立专家将持续3年分析高盛的员工表现评价与薪资公平情况。

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