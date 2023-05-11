社会冲突/宗教信仰

突尼斯:杰尔巴岛犹太教堂遇袭

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RFI Image Archive / Tunisie: une attaque fait plusieurs morts sur l’île de Djerba en plein pèlerinage juif de la Ghriba. Ici, The interior of El Ghriba synagogue, the oldest in Africa, on the Island of Djerba, Tunisia. (illustration) 北非社会/突尼斯:杰尔巴岛犹太教堂遇袭。
RFI Image Archive / Tunisie: une attaque fait plusieurs morts sur l’île de Djerba en plein pèlerinage juif de la Ghriba. Ici, The interior of El Ghriba synagogue, the oldest in Africa, on the Island of Djerba, Tunisia. (illustration) 北非社会/突尼斯:杰尔巴岛犹太教堂遇袭。 © AP - Mosa'ab Elshamy / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
6 分钟

北非 – 在北非国家突尼斯的地中海旅游胜地杰尔巴岛（Djerba），当地的一座犹太教堂Ghriba于本周二晚（2023年05月09日）遇袭，引起国际舆论的关注。目前已知有数人死亡。其中遇难的两位平民，有一人拥有法国国籍。本台法广（RFI）通讯员于05月11日周四下午发回的更新报道说，当局谴责这一行径，不过，至今在措辞中，尚未使用“恐怖份子”的提法。

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Image RFI Archive - Tunisie - Mer Méditerranée
RFI Carte Archive / Tunisie est un pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara. Ici, une carte indiquée l'île de Djerba. (illustration) 存档地图 / 非洲国家：突尼斯 © RFI Carte Archive

综合本台法广（RFI）法文网自周三以来发布上网的多则报道，突尼斯内政部在2023年05月11日周四下午谈到了杰尔巴岛（Djerba）上发生的袭击事件。突尼斯总统赛义德（Président Kaïs Saïed ）于周三晚主持召开了一次国防理事会，谴责这一卑鄙行径。在此之前，当局还曾多次使用“犯罪”一词，但至今没有提到”恐怖份子”。

--杰尔巴岛犹太教堂的遇害人中有平民-

多则消息提到，至少有四人死亡，其中包括了不幸遇害的两位平民。据悉，有一名40来岁的遇难者拥有法国国籍，另一位遇害的平民为30来岁的突尼斯人。突尼斯当局表示，行凶的人是一名国民警卫队员。肇事者首先杀害了他的一名战友，然后持枪，到犹太教堂前行凶。

--突尼斯当局证实犹太朝圣活动是目标-

本台法广（RFI）通讯员阿米拉（Amira Souilem）此前发自突尼斯（Tunis）的消息提到，社交媒体上流传着一些朝圣者被困在杰尔巴岛犹太教堂中的画面。人们最初不知发生了什么情况，后来突尼斯内政府证实，发生了针对Ghriba犹太教堂朝圣活动的攻击事件。行凶者在犹太教堂前，朝负责安全的执法人员开火，至少造成两位平民遇害。

RFI Image Archive - Tunisie - Ghriba
RFI Image Archive / Tunisie : la police monte la garde devant la synagogue de la Ghriba à Djerba le 10 mai 2023. AP - Moncef Abidi / RFI Image Archive

突尼斯现在仍生活着1500名犹太教信徒。Ghriba犹太教堂的朝圣活动依照传统，是在逾越节（Pâque juive）之后第33天举行。每年吸引数千人前来朝圣。一些朝圣者来自欧洲、美国和以色列，但人数在2002年的上次恐袭事件后大幅减少。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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