突尼斯:杰尔巴岛犹太教堂遇袭

社会冲突/宗教信仰

北非 – 在北非国家突尼斯的地中海旅游胜地杰尔巴岛（Djerba），当地的一座犹太教堂Ghriba于本周二晚（2023年05月09日）遇袭，引起国际舆论的关注。目前已知有数人死亡。其中遇难的两位平民，有一人拥有法国国籍。本台法广（RFI）通讯员于05月11日周四下午发回的更新报道说，当局谴责这一行径，不过，至今在措辞中，尚未使用“恐怖份子”的提法。

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RFI Carte Archive / Tunisie est un pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara. Ici, une carte indiquée l'île de Djerba. (illustration) 存档地图 / 非洲国家：突尼斯 © RFI Carte Archive

综合本台法广（RFI）法文网自周三以来发布上网的多则报道，突尼斯内政部在2023年05月11日周四下午谈到了杰尔巴岛（Djerba）上发生的袭击事件。突尼斯总统赛义德（Président Kaïs Saïed ）于周三晚主持召开了一次国防理事会，谴责这一卑鄙行径。在此之前，当局还曾多次使用“犯罪”一词，但至今没有提到”恐怖份子”。

--杰尔巴岛犹太教堂的遇害人中有平民-

多则消息提到，至少有四人死亡，其中包括了不幸遇害的两位平民。据悉，有一名40来岁的遇难者拥有法国国籍，另一位遇害的平民为30来岁的突尼斯人。突尼斯当局表示，行凶的人是一名国民警卫队员。肇事者首先杀害了他的一名战友，然后持枪，到犹太教堂前行凶。

--突尼斯当局证实犹太朝圣活动是目标-

本台法广（RFI）通讯员阿米拉（Amira Souilem）此前发自突尼斯（Tunis）的消息提到，社交媒体上流传着一些朝圣者被困在杰尔巴岛犹太教堂中的画面。人们最初不知发生了什么情况，后来突尼斯内政府证实，发生了针对Ghriba犹太教堂朝圣活动的攻击事件。行凶者在犹太教堂前，朝负责安全的执法人员开火，至少造成两位平民遇害。

RFI Image Archive / Tunisie : la police monte la garde devant la synagogue de la Ghriba à Djerba le 10 mai 2023. AP - Moncef Abidi / RFI Image Archive

突尼斯现在仍生活着1500名犹太教信徒。Ghriba犹太教堂的朝圣活动依照传统，是在逾越节（Pâque juive）之后第33天举行。每年吸引数千人前来朝圣。一些朝圣者来自欧洲、美国和以色列，但人数在2002年的上次恐袭事件后大幅减少。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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