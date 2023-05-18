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干旱重创西班牙的橄榄油生产

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RFI Image / Matières Premières : en Espagne, la sécheresse affecte considérablement la production d'huile d'olive. La sécheresse record qui sévit actuellement en Espagne « asphyxie 80% des terres agricoles » selon le principal syndicat du secteur, la COAG. (illustration) RFI原材 / 干旱重创西班牙的橄榄油生产。
RFI Image / Matières Premières : en Espagne, la sécheresse affecte considérablement la production d'huile d'olive. La sécheresse record qui sévit actuellement en Espagne « asphyxie 80% des terres agricoles » selon le principal syndicat du secteur, la COAG. (illustration) RFI原材 / 干旱重创西班牙的橄榄油生产。 © Pauline Gleize / RFI
作者： 尼古拉
10 分钟

欧洲 – 西班牙是橄榄油的全球第一大生产国，占总量的50%。但由于干旱，2022至2023年度的产量同比跌幅已知超过50%。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在近日上网的关注话题之一。业内担心，西班牙橄榄油下一个收成季的情况可能会更糟糕。

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本台法广（RFI）法文网2023年05月12日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出马德里（MADRID）通讯员弗朗索瓦（François Musseau）的一篇报道。橄榄油的全球第一大出产国-西班牙，产量正在不断下跌。与2021至2022年度相比较，2022至2023年度的产量已由此前的148万吨猛跌到60万吨。跌幅高达55%。令人感到郁闷的是，如此灾难性的数字有可能在下一个收成季时更加糟糕。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[En Espagne, la sécheresse affecte considérablement la production d'huile d'olive]。换做中文可被译作[西班牙，干旱严重影响橄榄油生产]。下面是简介以供分享。

-- 让西班牙人感到骄傲的特产之一是特级初榨橄榄油-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，橄榄油，尤其是最高品质等级的特级初榨橄榄油（vierge extra）更属于西班牙国人的骄傲之一。但这在过去两、三年，成了一个让当地人感到焦虑的话题。如今则变得更加严峻，简直可以说是灾难性的。西班牙橄榄油产量直线下滑，如此情形前所未见。

Image RFI - PHOTO Sécheresse Espagne
RFI Image Archive / Face à la sécheresse qui met à mal le secteur de l'agriculture, le gouvernement espagnol a décidé, jeudi 11 mai 2023, de mettre en place un important programme d'aides aux agriculteurs, éleveurs et autres apiculteurs. AP - Bernat Armangue / RFI Image Archive

西班牙橄榄油产量大跌的原因是：历史性干旱，造成降雨量骤减。2022年10月至2023年05月期间的降雨量，已知比正常时期减少了四分之一。所有人都知道现在的蓄水只是其能力的一半。

-- 西班牙橄榄树种植地区降雨量骤减的情况更是突出-

在西班牙重要的橄榄树种植地区安达卢西亚（Andalousie），尤其是在哈恩省（Jaén）降雨量下跌了50%，蓄水量仅有储水能力的四分之一。这对密集型农业的影响前所未见，而且还具有如同橄榄树林一样的普遍性。今年四月份的情况更糟糕，严重干旱，气温攀升至摄氏40度左右。这种极端条件影响橄榄树的开花。没有花，就没有橄榄；没了橄榄，就不会有橄榄油。

Tout comme la France, l'Italie ou l'Espagne, l'Allemagne n'est pas non plus épargnée par la sécheresse et les incendies.
Tout comme la France, l'Italie ou l'Espagne, l'Allemagne n'est pas non plus épargnée par la sécheresse et les incendies. © AP/Jan Woitas

同一报道提到，佩德罗·桑切斯首相领导的西班牙现政府试图减轻种植者的困境，不仅把橄榄油的增值税（TVA）由10%降至5%，还减少了收入税。但安达卢西亚地区的小种植者联盟（UPA-Union des petits agriculteurs）认为，这些措施微不足道。如果未来几周内没有出现大幅度的降雨，会有成批成批的经营者面临破产，或被迫关门。

-- 橄榄油产业当前困境对西班牙整体经济是个坏消息-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后提到，如此情形对西班牙整体经济而言，是一个坏消息。

Image RFI - huile alimentaire
RFI Matières Premières / En Espagne, la sécheresse affecte considérablement la production d'huile d'olive. Entre 2021-2022 et 2022-2023, la production d'huile d'olive en Espagne est passée de 1,48 million de tonnes à 600 000 tonnes, soit une chute brutale de 55 %. CC by Pixabay/Barbara Jackson 2.0

西班牙橄榄油每年的出口额高达30亿欧元，主要是面向亚洲和美国。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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