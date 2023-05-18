干旱重创西班牙的橄榄油生产

RFI原材 / 欧洲农业

欧洲 – 西班牙是橄榄油的全球第一大生产国，占总量的50%。但由于干旱，2022至2023年度的产量同比跌幅已知超过50%。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在近日上网的关注话题之一。业内担心，西班牙橄榄油下一个收成季的情况可能会更糟糕。

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本台法广（RFI）法文网2023年05月12日星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出马德里（MADRID）通讯员弗朗索瓦（François Musseau）的一篇报道。橄榄油的全球第一大出产国-西班牙，产量正在不断下跌。与2021至2022年度相比较，2022至2023年度的产量已由此前的148万吨猛跌到60万吨。跌幅高达55%。令人感到郁闷的是，如此灾难性的数字有可能在下一个收成季时更加糟糕。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[En Espagne, la sécheresse affecte considérablement la production d'huile d'olive]。换做中文可被译作[西班牙，干旱严重影响橄榄油生产]。下面是简介以供分享。

-- 让西班牙人感到骄傲的特产之一是特级初榨橄榄油-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，橄榄油，尤其是最高品质等级的特级初榨橄榄油（vierge extra）更属于西班牙国人的骄傲之一。但这在过去两、三年，成了一个让当地人感到焦虑的话题。如今则变得更加严峻，简直可以说是灾难性的。西班牙橄榄油产量直线下滑，如此情形前所未见。

RFI Image Archive / Face à la sécheresse qui met à mal le secteur de l'agriculture, le gouvernement espagnol a décidé, jeudi 11 mai 2023, de mettre en place un important programme d'aides aux agriculteurs, éleveurs et autres apiculteurs. AP - Bernat Armangue / RFI Image Archive

西班牙橄榄油产量大跌的原因是：历史性干旱，造成降雨量骤减。2022年10月至2023年05月期间的降雨量，已知比正常时期减少了四分之一。所有人都知道现在的蓄水只是其能力的一半。

-- 西班牙橄榄树种植地区降雨量骤减的情况更是突出-

在西班牙重要的橄榄树种植地区安达卢西亚（Andalousie），尤其是在哈恩省（Jaén）降雨量下跌了50%，蓄水量仅有储水能力的四分之一。这对密集型农业的影响前所未见，而且还具有如同橄榄树林一样的普遍性。今年四月份的情况更糟糕，严重干旱，气温攀升至摄氏40度左右。这种极端条件影响橄榄树的开花。没有花，就没有橄榄；没了橄榄，就不会有橄榄油。

Tout comme la France, l'Italie ou l'Espagne, l'Allemagne n'est pas non plus épargnée par la sécheresse et les incendies. © AP/Jan Woitas

同一报道提到，佩德罗·桑切斯首相领导的西班牙现政府试图减轻种植者的困境，不仅把橄榄油的增值税（TVA）由10%降至5%，还减少了收入税。但安达卢西亚地区的小种植者联盟（UPA-Union des petits agriculteurs）认为，这些措施微不足道。如果未来几周内没有出现大幅度的降雨，会有成批成批的经营者面临破产，或被迫关门。

-- 橄榄油产业当前困境对西班牙整体经济是个坏消息-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后提到，如此情形对西班牙整体经济而言，是一个坏消息。

RFI Matières Premières / En Espagne, la sécheresse affecte considérablement la production d'huile d'olive. Entre 2021-2022 et 2022-2023, la production d'huile d'olive en Espagne est passée de 1,48 million de tonnes à 600 000 tonnes, soit une chute brutale de 55 %. CC by Pixabay/Barbara Jackson 2.0

西班牙橄榄油每年的出口额高达30亿欧元，主要是面向亚洲和美国。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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