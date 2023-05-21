印度政策调整限制进口棕榈油

RFI原材 / 粮油政策

南亚 – 中国和印度是全球两大植物油进口国。面对油菜种植者的压力和食用油市场的行情演变，印度政府出台新政策，限制棕榈油的进口。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在近日上网的最新话题之一。但印度的这一政策调整应该不会导致棕榈油价格的下跌，因为马来西亚的库存棕榈油少了，因为其产量逐年下降。而[厄尔尼诺]现象（El Nino）所带来的气候失律，预计今夏（2023年）会严重影响东南亚地区的种植业，及产量。此外，印度有了一个发展其本国棕榈产业的规划。

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本台法广（RFI）法文网2023年05月15日星期一在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇报道。印度在四月份，对棕榈油的进口量大幅下跌，使得葵花油和菜籽油受益。这一政策引起讨论，但对棕榈油价格的冲击有限。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Huile de palme: l'Inde restreint ses importations]。换做中文可被译作[棕榈油:印度限制其进口]。下面是简介以供分享。

-- 印度进口的食用植物油品种在近期有重大变化 -

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，印度和中国是全球两大植物油进口国。所以，理论上，印度的政策变化应该会是市场价格罗盘的一根指针。这解释了为何有部分贸易商对印度进口的棕榈油在今年四月份大幅降低感到担忧。环比跌幅为30%，相当于51万吨。而三月份的进口量就已经低于前五个月的平均值。如此同时，葵花油的进口量猛增68%。

RFI Image Archive / Inde : les autorités sont engagées dans une dynamique de plantation pour développer la filière palme locale depuis 2021 avec un objectif d’un million d’hectares d’ici à cinq ans. Ici, une plantation d’huile de palme. (illustration) Getty - Collins Chin / RFI Image Archive

印度当前的这种趋势可能还会持续。因为，由于等待一项和关税有关的决定，有多达数十万吨的葵花油和豆油被困在印度港口已经数周之久。这应该会在短期内，造成对棕榈油的购买继续放缓。

-- 印度现在的进口政策让豆油和葵花油更具优势 -

进口商现在选择豆油和葵花油，首先是因为，在印度，这两种食用油当前的进口价格比棕榈油更便宜。另一解释则是由于政治上的原因。限制对棕榈油的进口，是当前处于困境中印度油菜种植者们的一个请求。他们还要求，提高对棕榈油实施的进口税。

RFI Image Archive / Huile de palme: les stocks chez le géant malaisien sont en effet très bas, du fait d’une production qui diminue d’année en année. Ici, une plantation de palmier à huile à Johor, en Malaisie. (illustration) Getty / RFI Images Archive

此外，减少对棕榈油的进口，也是为了印度发展本国棕榈油产业的需要。当局自2021年开始，积极推动对棕榈树的种植。目标是要在五年内，让种植规模达到100万公顷。为了让种植者加入，农场主们需要获得在印度国内市场上的价格保证。

-- 印度食用油市场的变化对国际价格的冲击有限 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，印度的当前趋势不会造成棕榈油的价格下跌，但可以稳定价格，带来一定的压力。因为马来西亚的库存棕榈油在逐年减少，而[厄尔尼诺]现象（El Nino）所带来的气候失律，预计在今年夏季可能会严重影响东南亚地区的种植业，及产量。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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