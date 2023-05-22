美国矿企加强全球采金领导地位

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国际 – 美国纽蒙特公司(Newmont)正在加强其在全球采金业内的领导地位，预计可在2023年年底前完成对澳大利亚的同行：纽克雷斯特矿业（Newcrest）的收购。

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总部位于美国科罗拉多州（État du Colorado）的纽蒙特黄金公司（Newmont）是全球第一大开采金矿的企业。据来自金融界的最新消息，美国纽蒙特黄金公司现已就收购澳大利亚同行纽克雷斯特矿业（Newcrest），达成了最终协议。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台法广（RFI）法语“原材料”专栏（Chronique Matières Premières）在上周二（2023年05月15日）的节目中就已预报了相关消息，并提到这笔交易的金额可能高达190亿美元。而05月21日星期天传出的最新消息，也说是这一金额。按通常的条件，这笔交易的完成应该是在2023年第4个季度之前。

--美国的全球第一大采金矿企即将扩大业务范围-

本台法广（RFI）经济记者Altin Lazaj此前在其法文报道中提到，美国的纽蒙特黄金公司（Newcrest）在完成了这一收购案之后，其采矿业务的经营范围将得到进一步的扩大：除了黄金之外，还将涉足铜矿和能源转型所需的战略金属。未来，美国纽蒙特黄金公司的旗下资产将遍布世界各地：从南北美洲、到非洲、澳洲，进入太平洋。

RFI Image Archive / Matières Premières : Le group minier américain Newmont renforce sa position de leader mondial dans l’extraction de l’or. Ici, l'or liquide est versé pour former des lingots d'or à la mine d'or Carlin de Newmont Mining près d'Elko, Nevada le 21 mai 2014. (illustration) REUTERS - Rick Wilking / RFI Image Archive

此外，美国纽蒙特黄金公司（Newmont）通过收购澳大利亚纽克雷斯特矿业（Newcrest），就可以直接掌控一些已开发了的，正在满足世界需求的矿场。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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