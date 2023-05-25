全球化的30年一页已被翻过？

RFI原材 / 市场预测

全球化 – 原材料市场是否将打破持续了数月之久的短暂平静？这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周上网的最新话题之一。锡瑞镨大宗商品研究所（Cercle Cyclope）刚刚发布的最新报道认为，在原材市场中，新的风暴正在形成之中。专家表示，全球化的光荣30年一页已被翻过。

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本台法广（RFI）法文网2023年05月24星期三在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道。被列入属于分析原材市场走向的锡瑞镨（Cyclope）报告，内容从蜂蜜到石油，由战略金属镍至经济作物棉花无所不包。其最新刊物预言，原材市场将发生新的风暴。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Matières premières en 2023: le calme avant la tempête]。换做中文可被译作[原材料在2023，暴风雨前的平静]。下面是简介以供分享。

--各类原材价格的压力都暂时现缓和 -

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，在历时两年的疫情，及欧洲门户所发生的战争之后，原材料市场在过去数月依赖得以喘息。农产品市场的压力，因丰收和好的展望而已有缓和。在能源市场，石油价格现在为每桶75美元左右。而天然气的价格已经远低于去年9月份时的每兆瓦时（MWh）300欧元。由于中国进口减少，煤炭价格也跌了。在金属方面，价格在整体上目前显得轻松。海运的成本也恢复到了危机之前。不过，锡瑞镨（Cyclope）报告的总协调人认为，这一切都是假印象。

--能源转型所需的金属行情继续看涨 -

能源转型对金属需求造成的压力在增大。价格在过去数月里重挫的碳酸锂（carbonate de lithium），将会被稳定在高位。这是法国地质和采矿研究局（BRGM-Bureau de Recherches Géologiques et Minières)一位专家的观点。放眼2024年，铜价将面临压力，因为，开采成本在增加，现有矿区可采储量在减少。

--南半球2024农业生产将受气候影响 -

在农业领域，厄尔尼诺现象（El Niño）所带来的气候波动似乎已获证实。可能会影响2024年南半球的收成，和亚洲的稻米生产，造成价格上扬。

RFI Matières Premières / Dans le secteur agricole, l'arrivée de la perturbation climatique El Niño semble se confirmer et pourrait affecter les récoltes de 2024 dans l'hémisphère sud, mais aussi la production de riz en Asie. Ici, El Niño. (illustration) Getty Images/Science Photo Libra - JUAN GAERTNER/SCIENCE PHOTO LIBR

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后提到，锡瑞镨（Cyclope）报告的总协调人觉得，对2023年地缘政治、经济和能源的展望不动人。这名原材市场专家表示，幸福全球化的光荣30年一页已被翻过。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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