全球化的30年一页已被翻过？
全球化 – 原材料市场是否将打破持续了数月之久的短暂平静？这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周上网的最新话题之一。锡瑞镨大宗商品研究所（Cercle Cyclope）刚刚发布的最新报道认为，在原材市场中，新的风暴正在形成之中。专家表示，全球化的光荣30年一页已被翻过。
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本台法广（RFI）法文网2023年05月24星期三在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道。被列入属于分析原材市场走向的锡瑞镨（Cyclope）报告，内容从蜂蜜到石油，由战略金属镍至经济作物棉花无所不包。其最新刊物预言，原材市场将发生新的风暴。
本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Matières premières en 2023: le calme avant la tempête]。换做中文可被译作[原材料在2023，暴风雨前的平静]。下面是简介以供分享。
--各类原材价格的压力都暂时现缓和 -
本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，在历时两年的疫情，及欧洲门户所发生的战争之后，原材料市场在过去数月依赖得以喘息。农产品市场的压力，因丰收和好的展望而已有缓和。在能源市场，石油价格现在为每桶75美元左右。而天然气的价格已经远低于去年9月份时的每兆瓦时（MWh）300欧元。由于中国进口减少，煤炭价格也跌了。在金属方面，价格在整体上目前显得轻松。海运的成本也恢复到了危机之前。不过，锡瑞镨（Cyclope）报告的总协调人认为，这一切都是假印象。
--能源转型所需的金属行情继续看涨 -
能源转型对金属需求造成的压力在增大。价格在过去数月里重挫的碳酸锂（carbonate de lithium），将会被稳定在高位。这是法国地质和采矿研究局（BRGM-Bureau de Recherches Géologiques et Minières)一位专家的观点。放眼2024年，铜价将面临压力，因为，开采成本在增加，现有矿区可采储量在减少。
--南半球2024农业生产将受气候影响 -
在农业领域，厄尔尼诺现象（El Niño）所带来的气候波动似乎已获证实。可能会影响2024年南半球的收成，和亚洲的稻米生产，造成价格上扬。
本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后提到，锡瑞镨（Cyclope）报告的总协调人觉得，对2023年地缘政治、经济和能源的展望不动人。这名原材市场专家表示，幸福全球化的光荣30年一页已被翻过。
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