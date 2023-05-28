罗布斯塔咖啡豆价近15年新高

RFI经济 / 原材市场

国际 – 在咖啡豆市场上，最粗浅的分类就是阿拉比卡（Arabica）和罗布斯塔（Robusta）这两大品种。而在欧洲畅销的速溶咖啡（café instantané)和意式浓缩咖啡（expresso）主要成分就出自罗布斯塔（Robusta）咖啡豆。而越南则是这种咖啡豆的全球最大生产国。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在上周五上网的最新话题之一。在国际市场上，罗布斯塔（Robusta）咖啡豆的价格在上个星期一度超过每吨2800美元，正处于过去15年来的高位。

广告 继续浏览后续

本台法广（RFI）法文网2023年05月26星期五在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者阿尔亭（Altin Lazaj）的一篇最新报道。原材市场上，罗布斯塔（Robusta）咖啡豆热可炙手，其价格攀升。最近一段时期里，在伦敦交易所一路飙涨，创15年以来的新高。

-- 罗布斯塔(Robusta)咖啡豆因需求增大价格不断攀升 -

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Le prix du café robusta devient de plus en plus cher]。换做中文可被译作[罗布斯塔咖啡的价格越来越昂贵]。下面是简介以供分享。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，促成主要用于配制速溶咖啡（café instantané)和意式浓缩咖啡（expresso）的罗布斯塔（Robusta）咖啡豆价格飙涨的各种条件现在都已具备。罗布斯塔（Robusta）咖啡豆的价格低于阿拉比卡（Arabica）咖啡豆，在全球需求不断提高的背景下，生产国的供应却在降低。

-- 多种原因造成罗布斯塔(Robusta)咖啡豆供应量减少 -

越南作为罗布斯塔（Robusta）咖啡豆的全球最大产地，其库存量正处于最低水平。专家们认为，用于出口的部分，90%已售出。与此同时，越南的一些农业生产者已经减少咖啡的种植面积，改为种植经济上更加有利可图的百香果（fruit de passion）。

RFI Image Archive / Le Vietnam est le plus grand producteur au monde de robusta. Ici, Fleur du café robusta à Dak Lak au Vietnam. (illustration) Wikimédia - DXLINH / RFI Image Archive

此外，还有气候变化也带来减产。由于暴雨，罗布斯塔（Robusta）咖啡豆的全球第三大产地印度尼西亚，预计今年的收成将下跌大约20%。

-- 气候因素会影响巴西罗布斯塔(Robusta)咖啡豆丰收 -

巴西的收成热火朝天，这将有助于提高供应量。因此，从长期而言，价格有可能会走低。但不确定性来自厄尔尼诺现象（El Niño）。这种气候现象预计将于今年下半年在全球出现。如果十分强烈，那些触发干旱，造成越南和巴西的大幅度减产。而市场已在为发生如此情形做事前的提前准备。

RFI Image Archive / Les changements climatiques menacent plusieurs variétés sauvages de café. (illustration) © Getty -Trevor Snapp / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后提到，造成罗布斯塔(Robusta)咖啡豆价格攀升的另一原因是未来几年投资者和种植者都将感到头疼。全球对咖啡的需求增大，但由于气候灾害加剧，其供应量将继续减少。最让人担心的是，气候的升温会减少种植面积。咖啡价格在短期内无法降低。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

.

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅