加拿大:魁北克论加强开矿立法

RFI原材 / 关键金属

北美 – 在加拿大的魁北克，面对矿业开发许可的暴涨，民众要求加强立法。为了平息舆论，魁北克省政府就此发起了公共咨询。

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RFI Image / Canada : les Plaines d’Abraham, un immense parc au coeur de la ville de Québec, ont servi de terrain de jeux aux amateurs de luge et de ski de fond tout l’hiver. (illustration) © Pascale Guéricolas/RFI

据本台法广（RFI）法文网报道，自然资源丰富的加拿大，有可能在未来几年晋升成为电动汽车电池的重要生产方之一。在魁北克，与这一工业有关的石墨矿（graphite）和锂矿（lithium）的项目成倍增加。这引发当地居民的担忧。鉴于让企业购买勘探地下矿藏资源的许可证过于简便，舆论指出，缺少立法。

-- 舆论要求魁北克省政府修订矿业法律 -

本台法广（RFI）通讯员亚历克西斯（Alexis Gacon）于上周发自蒙特利尔（Montréal）的消息说，在魁北克，矿藏勘探的许可只需上网点几下鼠标，支付近50加拿大元即可购得。对此，监控加拿大矿产的协会[矿业观察]（MiningWatch）的共同主任指出，现在到了对魁北克遥远西部矿产加强管理的时刻了。要求魁北克省政府修订矿业法律，已经取得非常广泛的共识。

RFI Image Archive / Canada : des touristes dans le parc national de la Mauricie, au Québec, le 1er octobre 2022. (illustration) © RFI / Léopold Picot

成倍增加的矿业项目引起了不少摩擦。比如，在一个游客众多的自然公园mont Tremblant周围，就近开发石墨矿，居民们予以反对。在距离矿区4公里处，一位居民表示，这是一处天堂，自然公园是人们游戏的场地。但阻止矿业项目是一项极其困难的事情，然而这就是他们的目标。

-- 魁北克省政府为平息舆论发起了咨询 -

本台法广（RFI）法文网表示，为了平息当地居民的抱怨，魁北克省政府现已就加强针对开矿活动的框架发起了公共咨询。

.（翻译与编辑：RFI 法广电台 尼古拉）.

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