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加拿大:魁北克论加强开矿立法
北美 – 在加拿大的魁北克，面对矿业开发许可的暴涨，民众要求加强立法。为了平息舆论，魁北克省政府就此发起了公共咨询。
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据本台法广（RFI）法文网报道，自然资源丰富的加拿大，有可能在未来几年晋升成为电动汽车电池的重要生产方之一。在魁北克，与这一工业有关的石墨矿（graphite）和锂矿（lithium）的项目成倍增加。这引发当地居民的担忧。鉴于让企业购买勘探地下矿藏资源的许可证过于简便，舆论指出，缺少立法。
-- 舆论要求魁北克省政府修订矿业法律 -
本台法广（RFI）通讯员亚历克西斯（Alexis Gacon）于上周发自蒙特利尔（Montréal）的消息说，在魁北克，矿藏勘探的许可只需上网点几下鼠标，支付近50加拿大元即可购得。对此，监控加拿大矿产的协会[矿业观察]（MiningWatch）的共同主任指出，现在到了对魁北克遥远西部矿产加强管理的时刻了。要求魁北克省政府修订矿业法律，已经取得非常广泛的共识。
成倍增加的矿业项目引起了不少摩擦。比如，在一个游客众多的自然公园mont Tremblant周围，就近开发石墨矿，居民们予以反对。在距离矿区4公里处，一位居民表示，这是一处天堂，自然公园是人们游戏的场地。但阻止矿业项目是一项极其困难的事情，然而这就是他们的目标。
-- 魁北克省政府为平息舆论发起了咨询 -
本台法广（RFI）法文网表示，为了平息当地居民的抱怨，魁北克省政府现已就加强针对开矿活动的框架发起了公共咨询。
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