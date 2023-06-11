印尼已禁出口未经提炼铝土矿

RFI原材 / 可持续发展

亚洲 – 地处东南亚的印度尼西亚正在调整其矿物出口政策。继推出加工的镍产业链之后，雅加达现已对炼铝所用的原材料铝土矿采取同样的战略。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本月上网的新话题之一。印尼作为全球铝土矿的第五大产地，已于本月（2023年06月01日）开始，禁止出口未经提炼的铝土矿。中国是否会跟进印尼的这一发展国策呢？

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本台法广（RFI）法文网2023年06月01日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道。印尼在六个月前的2022年12月份对外宣布了铝土矿未经提炼禁止出口的决定。这一政策现已开始实施。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Bauxite : l'Indonésie décide de raffiner localement]。换做中文可被译作[铝土矿:印度尼西亚决定在本地提炼]。下面是简介以供分享。

-- 印度总统解释其本地提炼铝土矿的战略 -

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道注意到，印尼总统佐科·维多多（Président Joko Widodo）解释说，这是为了“人民的福祉”和“国家发展”。在2020年，雅加达对镍实施了同样的战略，促成了一种金属加工产业链的飞跃。如今，雅加达当局要对其它原材料，也采取的战略，推动在本地提炼。就此而言，印尼当局禁止铝土矿出口，符合国家发展的战略逻辑。

RFI Image Archive / Situé au cinquième rang mondial des producteurs, l'Indonésie produit un peu plus de 20 millions de tonnes chaque année. (illustration) © AFP - Adek Berry / RFI Image Archive

-- 中国是否跟进印尼的提炼矿物本地战略 -

印尼目前是全球铝土矿的第五大开采国，每年的产量略过2000万吨。雅加达当局现已具有部分提炼其铝土矿的基础设施，氧化铝产量为400万吨。除了提高氧化铝产量之外，印尼是否会寻求走得更远，乃至自己产铝？但谁又能保证铝价的稳定？中国，尤其是云南现在面临干旱，影响水电的潜力，妨碍了铝生产。

-- 印尼新战略预计对铝土矿价格冲击很小 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，尽管，中国和印尼进入了一种新的伙伴逻辑，哪在几内亚的铝土矿加工项目怎么办？这是雅加达决策如今所提出的一个问题。几内亚已在过去几年发展成为了中国的第一大铝矾土供应方。

L'usine de traitement de la bauxite de la CBG (Compagnie des bauxites de Guinée) à Kamsar à 250 kilomètres au nord de Conakry. ©RFI/Olivier Rogez

法国高校[国立工艺院]（CNAM-Conservatoire National des Arts et Métiers）教授、[原材料经济和可持续转型]讲座的主持认为，无论印尼选择哪条道路，铝土矿价格应该不会受到影响。这种矿物没有在股市上挂牌，其价格相对稳定在每吨50美元左右，也就是中国的进口价。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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