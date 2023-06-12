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欧盟提与突尼斯加强伙伴关系

地中海地区 – 欧盟方面向突尼斯提议，有条件地加强伙伴关系。其中包含与国际货币基金（FMI）达成一项协议的部分。 

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RFI Image Archive / Tunisie: l'UE propose un «partenariat renforcé» conditionné, en partie, à un accord avec le FMI. Ici, une photo montre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre italien Giorgia Meloni (à droite), le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, et le président tunisien Kaïs Saïed. 欧盟提议与突尼斯加强伙伴关系。
RFI Image Archive / Tunisie: l'UE propose un «partenariat renforcé» conditionné, en partie, à un accord avec le FMI. Ici, une photo montre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre italien Giorgia Meloni (à droite), le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, et le président tunisien Kaïs Saïed. 欧盟提议与突尼斯加强伙伴关系。 © AP - Slim Abid / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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据本台法广（RFI）法文网报道，在北非马格里布地区，欧盟提议与突尼斯(Tunisie也有译作突尼西亚)加强伙伴关系。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩夫人（Mme Ursula VON DER LEYEN）、意大利总理乔治娅·梅洛尼夫人（Mme Giorgia Meloni）以及荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）于刚刚过去的周日（2023年06月11日）在突尼斯（Tunis），会晤了该国总统凯斯·赛义德（Kaïs Saïed），议题为突尼斯的经济。借此机会，欧洲代表们提出一个有条件地加强双方伙伴关系的建议。具体包括一套长期的援助方案。

 

本台法广（RFI）通讯员阿米拉（Amira Souilem）于2023年06月11号周日当天发自突尼斯（Tunis）的消息说，处于食品和燃油匮乏困境中的突尼斯，刚刚遭惠誉评估机构（Fitch Ratings）降级CCC-。在此之际，欧洲三国首脑一起来到突尼斯。尤其是意大利女总理乔治娅·梅洛尼夫人（Mme Giorgia Meloni），她在6天前的06月06日上周二刚刚结束对突尼斯的首次访问。意大利女总理这次为突尼斯带来了欧盟委员会冯德莱恩夫人（Mme Ursula VON DER LEYEN）。

欧盟提议与突尼斯加强伙伴关系
TUNISIE _Papier 2023.06.12 l Nicolas Desk soir - UE propose à la Tunisie un partenariat renforcé conditionné

尼古拉

 

为了加强双方关系，布鲁塞尔承诺，将为其伙伴方提供金融支持。欧盟委员会女主席表示，欧盟打算予以宏观经济援助，一旦达成一项令双方满意的协议。布鲁塞尔准备为这笔宏观经济援助拨款9亿欧元。另外，还有1亿5千万欧元的立即援助。欧盟愿意继续在金融和装备上帮助突尼斯，以达成双赢。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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