欧盟提与突尼斯加强伙伴关系

RFI非洲 / 欧非关系

地中海地区 – 欧盟方面向突尼斯提议，有条件地加强伙伴关系。其中包含与国际货币基金（FMI）达成一项协议的部分。

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据本台法广（RFI）法文网报道，在北非马格里布地区，欧盟提议与突尼斯(Tunisie也有译作突尼西亚)加强伙伴关系。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩夫人（Mme Ursula VON DER LEYEN）、意大利总理乔治娅·梅洛尼夫人（Mme Giorgia Meloni）以及荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）于刚刚过去的周日（2023年06月11日）在突尼斯（Tunis），会晤了该国总统凯斯·赛义德（Kaïs Saïed），议题为突尼斯的经济。借此机会，欧洲代表们提出一个有条件地加强双方伙伴关系的建议。具体包括一套长期的援助方案。

本台法广（RFI）通讯员阿米拉（Amira Souilem）于2023年06月11号周日当天发自突尼斯（Tunis）的消息说，处于食品和燃油匮乏困境中的突尼斯，刚刚遭惠誉评估机构（Fitch Ratings）降级CCC-。在此之际，欧洲三国首脑一起来到突尼斯。尤其是意大利女总理乔治娅·梅洛尼夫人（Mme Giorgia Meloni），她在6天前的06月06日上周二刚刚结束对突尼斯的首次访问。意大利女总理这次为突尼斯带来了欧盟委员会冯德莱恩夫人（Mme Ursula VON DER LEYEN）。

欧盟提议与突尼斯加强伙伴关系

TUNISIE _Papier 2023.06.12 l Nicolas Desk soir - UE propose à la Tunisie un partenariat renforcé conditionné 尼古拉

为了加强双方关系，布鲁塞尔承诺，将为其伙伴方提供金融支持。欧盟委员会女主席表示，欧盟打算予以宏观经济援助，一旦达成一项令双方满意的协议。布鲁塞尔准备为这笔宏观经济援助拨款9亿欧元。另外，还有1亿5千万欧元的立即援助。欧盟愿意继续在金融和装备上帮助突尼斯，以达成双赢。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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