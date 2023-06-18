越南规划减少和优化稻米出口

RFI原材 / 粮食供应

东南亚 – 越南目前是全球第三大稻米出口国。河内正在调整其大米出口政策，目标是要减少出口量，提高出口品质。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）近期报道的话题之一。如果这种战略得以实现，到2030年时，越南的大米出口量将从去年的700万吨，降至400多万吨。

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本台法广（RFI）法文网于十天前（2023年06月08星期四）在«原材料»专栏中（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道。越南想要在2030年前，把稻米的年出口量减少44%。河内当局也已意识到，这将造成其失去8亿美元的出口收入。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Un riz vietnamien plus rare, de meilleure qualité mais plus cher d'ici 2030?]。换做中文可被译作[越南大米更罕见，优质但至2030年会更贵？]。下面是简介以供分享。

-- 越南调整稻米出口战略起因是气候变化 -

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，与泰国的潮流相反，越南想要推动高质量香米的耕种和出口。这些大米的售价更高，有助于缓和因种植面积缩小所带来的收入减少。与此同时，为了应对气候变化，越南已开始推动种植的多样化。湄公河三角洲盐水上升，有利于虾的养殖。此外，种植水果和耕种用水较少的谷物品种也吸引着稻米种植者。

RFI Image Archive / le delta du Mékong fait face au changement climatique. (illustration) © Flickr - Georgina Smith / RFI Image Archive

-- 越南调整稻米出口战略降低依赖菲律宾 -

越南想要瞄准优质大米，这也是为了获得新市场，以减少对菲律宾这一主要销售市场的依赖。现已致力于粮食自主的马尼拉，去年的进口量达越南稻米40%以上。河内现在急需适应可能出现菲律宾对进口大米需求锐减的新情况。不过，业内人士不排除，未来走向还会有改动，依照全球市场变化和菲律宾的需求。

RFI Image Archive / Vietnam : le troisième exportateur mondial de riz voudrait réduire de 44% ses exportations d'ici 2030. (illustration) © FMM

-- 越南调整稻米出口战略对非洲影响不大 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后提到，如果维持这一目标，对以印度和泰国大米为主要供应源的非洲，也不会有很大影响。越南目前仍在履行它的合同，2023年四月份的出口量同比还翻了一倍。以目前的节奏，越南有可能会超过其制定的2023年出口大米700万吨的目标。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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