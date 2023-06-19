俄罗斯对出口小麦设底价？
欧洲 – 俄罗斯小麦当前库存量巨大，为保护该国麦农利益，莫斯科可能已设立出口最低销售价。法国农业分析机构的专家指出，俄罗斯作为最具竞争力的销售方，那等于给全球小麦贸易设立了最低定价。
发表时间：
在俄乌战争的大背景下，俄罗斯小麦今年获得大丰收，带动自贸市场价格的下滑。为了照顾麦农们的利益，莫斯科可能已对出口小麦设置了最低定价。
-- 俄罗斯下调出口小麦最低定价？ -
据本台法广（RFI）法文[原材料]专栏节目（Chronique Matières Premières）上周（2023年06月14日星期三）的报道，俄罗斯媒体在今年春季曾透露，存在一种最低定价，小麦每吨275美元，不含运费。如今有传闻说，这个定价已跌至每吨240美元。
埃及上周招标采购55000吨小麦的情况，似乎已证实了这一说法。经纪人透露，十多家竞标的俄罗斯出口商，报价几乎都在每吨240美元左右，除了夺标的那家，其报价为每吨小麦229美元。
-- 俄罗斯小麦库存高正常年一倍？ -
法国农业与农产品市场战略分析机构Agritel的发展部主任提醒说，俄罗斯今年大丰收，不可避免地拉低了自由市场上的价格。俄罗斯当前的库存可能比正常年份高出一倍，这带动了跌势。俄罗斯种植者处于亏损经营状态。
专家指出，如果俄罗斯真的制定了最低销售价格，其作为最具竞争力的销售方，那等于给全球小麦贸易设立了最低定价。
~. Fin .~
俄罗斯对出口小麦设底价？
_Papier Desk Nicolas 2023.06.19 jour Russie aurait instauré un prix plancher pour ses blés à l'export
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅