RFI原材 / 俄乌战争

欧洲 – 俄罗斯小麦当前库存量巨大，为保护该国麦农利益，莫斯科可能已设立出口最低销售价。法国农业分析机构的专家指出，俄罗斯作为最具竞争力的销售方，那等于给全球小麦贸易设立了最低定价。

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在俄乌战争的大背景下，俄罗斯小麦今年获得大丰收，带动自贸市场价格的下滑。为了照顾麦农们的利益，莫斯科可能已对出口小麦设置了最低定价。

-- 俄罗斯下调出口小麦最低定价？ -

据本台法广（RFI）法文[原材料]专栏节目（Chronique Matières Premières）上周（2023年06月14日星期三）的报道，俄罗斯媒体在今年春季曾透露，存在一种最低定价，小麦每吨275美元，不含运费。如今有传闻说，这个定价已跌至每吨240美元。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

埃及上周招标采购55000吨小麦的情况，似乎已证实了这一说法。经纪人透露，十多家竞标的俄罗斯出口商，报价几乎都在每吨240美元左右，除了夺标的那家，其报价为每吨小麦229美元。

-- 俄罗斯小麦库存高正常年一倍？ -

法国农业与农产品市场战略分析机构Agritel的发展部主任提醒说，俄罗斯今年大丰收，不可避免地拉低了自由市场上的价格。俄罗斯当前的库存可能比正常年份高出一倍，这带动了跌势。俄罗斯种植者处于亏损经营状态。

RFI Image Archive / Céréale : d'immenses stocks russes qui font baisser les prix. Pour assurer un revenu minimum aux agriculteurs russes, Moscou aurait instauré depuis plusieurs semaines un prix plancher pour ses blésà l'export. (illustration) Getty - Tony Sweet / RFI Image Archive

专家指出，如果俄罗斯真的制定了最低销售价格，其作为最具竞争力的销售方，那等于给全球小麦贸易设立了最低定价。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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俄罗斯对出口小麦设底价？

_Papier Desk Nicolas 2023.06.19 jour Russie aurait instauré un prix plancher pour ses blés à l'export 尼古拉

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