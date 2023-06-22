国际社会探讨思考乌克兰重建

俄乌战争 / 乌克兰重建

欧洲 – 为期两天的乌克兰重建大会（la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine）预计周四在英国伦敦结束。曾担任过驻英大使的法国女外长凯瑟琳·科隆纳夫人（Mme Catherine Colonna）解释说，把俄罗斯冻结资产用于乌克兰重建的可能性，仍有法律问题尚未得以解决。

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乌克兰重建大会（la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine）于06月21日周三和22日周四两天在英国伦敦召开。本次大会聚集了60来个国家，400家企业和上千支代表团。

RFI Image Archive / Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy assiste par liaison vidéo au discours du Premier ministre britannique Rishi Sunak lors de la Conférence sur le redressement de l'Ukraine à Londres, le mercredi 21 juin 2023. AP - Leah Millis / RFI Image Archive

本台法广（RFI）通讯员艾美琳（ Émeline Vin）自伦敦发回消息说，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelensky）以视频方式向予会的政治、经济和舆论界的领袖们致意。他表示，世界的稳定有赖乌克兰的稳定。

-- 乌克兰重建成本预估超四千亿欧元 -

据本台法广（RFI）法文网报道，乌克兰重建预估在未来10年里的成本将会超过4000亿欧元。就此，欧盟委员会女主席乌尔苏拉·冯德莱恩夫人（Mme Ursula VON DER LEYEN），还有英国首相里希·苏纳克（Rishi Sunak），以及美国、法国、波兰、日本的外交事务高官先后重申，声援乌克兰。

RFI Image Archive / L’Union européenne planche depuis 6 mois sur la redistribution à l’Ukraine des milliards de dollars d’actifs russes gelés depuis le début de la guerre. Ici, Mme Ursula VON DER LEYEN, Présidente de la Commission européenne. (illustration) AP - Henry Nicholls / RFI Image Archive

尽管，这不是一次募捐大会，但伦敦保证，予以30亿美元的贷款。巴黎推出了一套由法国官方发展机构支持的保险机制。而华盛顿则将提供13亿美元的额外援助，用于支持乌克拉经济。美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）宣布，只要俄罗斯继续破坏，人们就会继续帮助乌克兰重建：重建生活、重建国家和重建未来。

-- 欧盟考虑如何使用俄罗斯冻结资产 -

欧盟则正在考虑把战争爆发以来所冻结的数十亿美元的俄罗斯资产重新分发给乌克兰。

RFI Image Archive / La Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine du 21 au 22 juin 2023 : les avoirs russes gelés, aux fins de reconstruction de l'Ukraine, ça a pose des questions juridiques qui n'ont pas encore été résolues. Ici, une photo de Mme Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères de la France. RFI图片 : 法国女外长凯瑟琳·科隆纳夫人 © via REUTERS - POOL / RFI Image Archive

就此，曾担任过驻英国大使的法国女外长凯瑟琳·科隆纳夫人（Mme Catherine Colonna）解释说，自去年12月底以来，委员会（Commission ）就在审视以俄罗斯冻结资产用于乌克兰重建的可行性，但所提出的法律问题还没有得以解决。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

Papier Desk Nicolas 22.06.2023 jeudi jour la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine (du 21 au 22 juin 2023)

_Papier Desk Nicolas 22.06.2023 jeudi jour Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine 尼古拉

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