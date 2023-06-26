挪威称准备允许海底矿产开采
北欧 – 在联合国于上周一（2023年06月19日）刚刚通过了一项旨在保护公海生物多样性的协定后，挪威表示准备允许海底矿产开采,以减少对他国生态转型关键金属的依赖。不过非政府组织和环保人士对此发出警告。
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据本台法广（RFI）法文上周报道，挪威做了一个不利环保人士的表态。奥斯陆说，准备允许开采海底矿产，以减少对他国生态转型关键金属的依赖。
-- 挪威大陆架蕴藏丰富的关键矿产资源 -
有预测认为，挪威大陆架蕴藏着丰富的铜、钴、锌和稀土等重要矿藏。这些都属于用于制造电动车电池、风力涡轮机、电脑和手机的原材料。不过，这些关键资源目前被少数国家所把持。挪威石油和能源大臣阿斯兰德（Terje Aasland）指出，谁没有这些矿物，谁就脆弱。
报道说，俄乌战争显示，欧洲国家需要在天然气上不依赖俄罗斯。而在稀土上，中国目前则是全球第一生产大国。
-- 挪威舆论对允许开采海底矿产有争议 -
本台法广（RFI）法文网的消息还提到，奥斯陆将逐步开放其28万平方公里的海底，这相当于法兰西面积的一半。挪威将可能就此成为一个全球矿业大国。尽管，当局强调，可能进行的开采将会是持久的和负责任的。但非政府组织和科学界发出警报。它们指出，这将破坏物种和它们的栖息地，降低海洋吸收温室气体的能力。这在当前仍是焦点话题。
本台法广（RFI）法文网上的同一报道注意到，联合国在上周一（2023年06月19日）刚刚通过了一项旨在保护公海生物多样性的协定。而奥斯陆的这一表态在此之后。
RFI原材 / 挪威准备允许海底矿产开采以减少对他国生态转型关键金属的依赖。（2023年6月）
挪威议会应该将在秋季对此展开讨论。但现政府是少数，文本的通过仍需其它政党的支撑。
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