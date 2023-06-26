挪威称准备允许海底矿产开采

RFI原材 / 海洋开发

北欧 – 在联合国于上周一（2023年06月19日）刚刚通过了一项旨在保护公海生物多样性的协定后，挪威表示准备允许海底矿产开采,以减少对他国生态转型关键金属的依赖。不过非政府组织和环保人士对此发出警告。

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RFI Carte Archive / La Norvège est aujourd'hui le deuxième fournisseur d'énergie à l'Europe. Ici, une carte de la Norvège avec Svalbard, Océan arctique. Mer de Barents. (illustration) © RFI Graphisme / Marion Urban

据本台法广（RFI）法文上周报道，挪威做了一个不利环保人士的表态。奥斯陆说，准备允许开采海底矿产，以减少对他国生态转型关键金属的依赖。

-- 挪威大陆架蕴藏丰富的关键矿产资源 -

有预测认为，挪威大陆架蕴藏着丰富的铜、钴、锌和稀土等重要矿藏。这些都属于用于制造电动车电池、风力涡轮机、电脑和手机的原材料。不过，这些关键资源目前被少数国家所把持。挪威石油和能源大臣阿斯兰德（Terje Aasland）指出，谁没有这些矿物，谁就脆弱。

RFI Image Archive / La Norvège se dit prête à ouvrir ses fonds marins à l'extraction minière. Pour les ONG et les scientifiques, l’extraction minière pourrait détruite certains habitats et espèces des fonds marins. (illustration) AP - Dita Alangkara / RFI Image Archive

报道说，俄乌战争显示，欧洲国家需要在天然气上不依赖俄罗斯。而在稀土上，中国目前则是全球第一生产大国。

-- 挪威舆论对允许开采海底矿产有争议 -

本台法广（RFI）法文网的消息还提到，奥斯陆将逐步开放其28万平方公里的海底，这相当于法兰西面积的一半。挪威将可能就此成为一个全球矿业大国。尽管，当局强调，可能进行的开采将会是持久的和负责任的。但非政府组织和科学界发出警报。它们指出，这将破坏物种和它们的栖息地，降低海洋吸收温室气体的能力。这在当前仍是焦点话题。

RFI Image Archive / L'Arctique se réchauffe trois fois plus vite que la moyenne terrestre. A moyen terme, sa banquise pourrait ne plus se reconstituer au moins un été par décennie. Selon les estimations, le plateau continental de la Norvège contiendrait d'importants gisements de cuivre, de cobalt, de zinc et de terres rares. Ici, un ours polaire au Svalbard (Norvège). Getty Images - Paul Souders / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法文网上的同一报道注意到，联合国在上周一（2023年06月19日）刚刚通过了一项旨在保护公海生物多样性的协定。而奥斯陆的这一表态在此之后。

RFI原材 / 挪威准备允许海底矿产开采以减少对他国生态转型关键金属的依赖。（2023年6月）



挪威议会应该将在秋季对此展开讨论。但现政府是少数，文本的通过仍需其它政党的支撑。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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