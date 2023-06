挪威称准备允许海底矿产开采

RFI Image Archive / L'Arctique se réchauffe trois fois plus vite que la moyenne terrestre. A moyen terme, sa banquise pourrait ne plus se reconstituer au moins un été par décennie. Selon les estimations, le plateau continental de la Norvège contiendrait d'importants gisements de cuivre, de cobalt, de zinc et de terres rares. Ici, un ours polaire au Svalbard (Norvège).

Getty Images - Paul Souders / RFI Image Archive