欧洲供应链有地缘政治风险？
欧洲 – 位于卢森堡的欧洲审计院（CCE - Cour des Comptes Européenne）对外发布的一份报告认为，在电动汽车电池领域的竞赛中，欧盟有败北之风险。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在近期上网的话题之一。某些国家所面临的地缘政治风险，造成欧洲的供应被置于险境。尽管，欧洲的地下蕴藏着一些关键金属，但予以开采则还得等上十多年。此外，还有竞争上的风险。
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本台法广（RFI）法文网于一周前的2023年06月23日星期五，在«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出了经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand)的一篇报导，谈及欧盟供应链所面临的地缘政治风险。
本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[L'Union européenne risque de perdre dans la course aux batteries pour voitures électriques]。换做中文可被译作[欧盟有输掉电动汽车电池竞赛的风险]。下面是简介以供分享。
-- 关键原材料依赖进口是个大问题 -
本台法广RFI法文网上I«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这一报导首先介绍说，欧洲审计院或欧盟审计院（CCE）指出，主要问题是对关键原材料进口的依赖。
欧盟有雄心想要在电动汽车的电池领域成为全球一大动力。目标是要在2030年达到全球产量的25%，然而，2020年时仍只占3%。这一领域的项目正在增多。几乎每周都在宣布要建超大的新厂。因为，时间紧迫，布鲁塞尔已制定了目标，要在2035年禁止销售内燃机车辆。并就此预计，未来7年内路上将有3000万辆电动汽车。但欧洲审计院（CCE）担心这一目标会落空。原因是难以获得生产电池所需的原材料。
-- 欧盟对所需关键原材料无法自足 -
欧盟所依赖的少数原材料产地国，与布鲁塞尔之间没有自由贸易协议。以锂原料为例，欧洲的进口几乎全部来自澳大利亚。而锰则主要是南非和加蓬。钴原料是刚果民主共和国，中国是天然石墨原料的重要进口源。但某些国家所面临的地缘政治风险，造成欧洲的供应被置于险境。虽然欧洲地下蕴藏了一些关键金属，但开采仍需等上10来年。这对布鲁塞尔所制定的目标而言，过于遥远。
本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道还指出，欧洲想要实现其目标，还存在竞争上的风险。这主要是由于美国为了吸引电池生产者而提供大额度的金融补贴。还有就是原材料和能源成本高企，影响欧洲电池的竞争力。就此，欧洲审计院(CCE - Cour des Comptes Européenne)敦促欧盟强化对原材料供应链的安全，以免欧洲被中国的电动汽车淹没的风险。
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