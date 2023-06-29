欧洲供应链有地缘政治风险？

RFI原材 / 能源转型

欧洲 – 位于卢森堡的欧洲审计院（CCE - Cour des Comptes Européenne）对外发布的一份报告认为，在电动汽车电池领域的竞赛中，欧盟有败北之风险。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在近期上网的话题之一。某些国家所面临的地缘政治风险，造成欧洲的供应被置于险境。尽管，欧洲的地下蕴藏着一些关键金属，但予以开采则还得等上十多年。此外，还有竞争上的风险。

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本台法广（RFI）法文网于一周前的2023年06月23日星期五，在«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出了经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand)的一篇报导，谈及欧盟供应链所面临的地缘政治风险。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[L'Union européenne risque de perdre dans la course aux batteries pour voitures électriques]。换做中文可被译作[欧盟有输掉电动汽车电池竞赛的风险]。下面是简介以供分享。

-- 关键原材料依赖进口是个大问题 -

本台法广RFI法文网上I«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这一报导首先介绍说，欧洲审计院或欧盟审计院（CCE）指出，主要问题是对关键原材料进口的依赖。

RFI Image Archive / La croissance explosive de la voiture électrique pose la question de l'approvisionnement en matières premières pour l'Union européenne. (illustration) AP - Nam Y. Huh / RFI Image Archive

欧盟有雄心想要在电动汽车的电池领域成为全球一大动力。目标是要在2030年达到全球产量的25%，然而，2020年时仍只占3%。这一领域的项目正在增多。几乎每周都在宣布要建超大的新厂。因为，时间紧迫，布鲁塞尔已制定了目标，要在2035年禁止销售内燃机车辆。并就此预计，未来7年内路上将有3000万辆电动汽车。但欧洲审计院（CCE）担心这一目标会落空。原因是难以获得生产电池所需的原材料。

-- 欧盟对所需关键原材料无法自足 -

欧盟所依赖的少数原材料产地国，与布鲁塞尔之间没有自由贸易协议。以锂原料为例，欧洲的进口几乎全部来自澳大利亚。而锰则主要是南非和加蓬。钴原料是刚果民主共和国，中国是天然石墨原料的重要进口源。但某些国家所面临的地缘政治风险，造成欧洲的供应被置于险境。虽然欧洲地下蕴藏了一些关键金属，但开采仍需等上10来年。这对布鲁塞尔所制定的目标而言，过于遥远。

RFI Image Archive / L’Europe risque de perdre sa course aux batteries pour véhicules électriques. C’est ce qui ressort d’un rapport publié par la Cour des comptes de l'Union européenne, qui pointe comme principal problème la forte dépendance aux importations de matières premières critiques. Ici, le bâtiment de la Cour des comptes à Luxembourg. (illustration) © Wikimedia - Euseson / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道还指出，欧洲想要实现其目标，还存在竞争上的风险。这主要是由于美国为了吸引电池生产者而提供大额度的金融补贴。还有就是原材料和能源成本高企，影响欧洲电池的竞争力。就此，欧洲审计院(CCE - Cour des Comptes Européenne)敦促欧盟强化对原材料供应链的安全，以免欧洲被中国的电动汽车淹没的风险。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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