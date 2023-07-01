航空业原材料仍需依赖俄罗斯

RFI原材 / 稀贵金属

原材市场 – 航空业曾在去年（2022年）表示，想要重新考虑金属钛的供应链，以减少对俄罗斯的依赖。如今一年过去了，这种意愿仍未落实。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周上网的最新话题之一。在航空钛领域，俄罗斯的市场占有率达40%。钛不仅被用于机身，还有起落架和发动机。

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本台法广（RFI）法文网于2023年06月28日本星期三，在«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出了经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre olphand)的一篇报导，俄罗斯提供的原材料航空钛，占国际市场40%的供应量。对此领域，航空业在一年前曾想要减少对俄罗斯的依赖，但至今仍难以落实。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Le titane russe toujours irremplaçable]。换做中文可被译作[俄罗斯钛仍旧无法取代]。下面是简介以供分享。

-- 钛生产企业订单满满 -

本台法广RFI法文网上I«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这一报导首先指出，让人意想不到的是，俄罗斯的钛生产企业正在全速运转。生产从未间断，出口也是如此。最多也就是流动由于后勤问题和支付困难而放缓，但这家俄罗斯企业（VSMPO-AVISMA）的订单是满的。

-- 航空业在存积原材料 -

航空业在过去几个月里开始重振，刺激了需求。西欧也在采购以囤积。专家指出，业内正在为俄罗斯供应可能由于政治和技术原因，而出现困难做提前准备。有知情人透露，俄罗斯工厂可能会因其所需的欧美部件，而面临维修问题。

RFI Image Archive / Afrique : vue aérienne de l'exploitation minière d'ilménite par QMM en périphérie de Fort Dauphin à Madagascar. (illustration) RFI/Sarah Tétaud

俄罗斯企业已在使用替代品。在开战前，俄罗斯工厂使用乌克兰供应的金红石（rutile）和钛铁矿（ilménite）。如今的供应地是在非洲：塞拉利昂、肯尼亚和莫桑比克。尽管受到了限制，俄罗斯的这家企业仍是航空钛业内的领袖，并在销售上极具竞争力。而买家又难以让供应多样化。

-- 钛废品价格应声而起 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，对航空业人士而言，在供应上绕开俄罗斯，成本就会更高。当前的需求造成价格上扬，尤其是钛金属废品的价格。

RFI Image Archive / Le tinane : se fournir ailleurs qu’en Russie est en effet plus coûteux pour l’industrie aéronautique. (illustration) Getty Images / RFI Image Archive

一名对话人表示，这就是信号。制造商担心找不到金属钛，他们在争抢废物旨在重新利用。正常时期每公斤2-4美元的钛废品，在2023年年初就已攀升至每公斤12美元。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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