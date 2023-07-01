RFI原材 / 稀贵金属

航空业原材料仍需依赖俄罗斯

原材市场 – 航空业曾在去年（2022年）表示，想要重新考虑金属钛的供应链，以减少对俄罗斯的依赖。如今一年过去了，这种意愿仍未落实。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周上网的最新话题之一。在航空钛领域，俄罗斯的市场占有率达40%。钛不仅被用于机身，还有起落架和发动机。

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RFI Image Archive / Matières Premières : Le titane russe toujours irremplaçable. Ici, métal léger, résistant et capable de se déformer sans rompre, le titane est indispensable au secteur de l'aéronautique, la Russie est le principal fournisseur du secteur. (illustration) RFI原材 / 航空业原材料仍需依赖俄罗斯的钛。
RFI Image Archive / Matières Premières : Le titane russe toujours irremplaçable. Ici, métal léger, résistant et capable de se déformer sans rompre, le titane est indispensable au secteur de l'aéronautique, la Russie est le principal fournisseur du secteur. (illustration) RFI原材 / 航空业原材料仍需依赖俄罗斯的钛。 © Getty Images - Jason Edwards / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
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本台法广（RFI）法文网于2023年06月28日本星期三，在«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出了经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre olphand)的一篇报导，俄罗斯提供的原材料航空钛，占国际市场40%的供应量。对此领域，航空业在一年前曾想要减少对俄罗斯的依赖，但至今仍难以落实。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Le titane russe toujours irremplaçable]。换做中文可被译作[俄罗斯钛仍旧无法取代]。下面是简介以供分享。

-- 钛生产企业订单满满 -

本台法广RFI法文网上I«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这一报导首先指出，让人意想不到的是，俄罗斯的钛生产企业正在全速运转。生产从未间断，出口也是如此。最多也就是流动由于后勤问题和支付困难而放缓，但这家俄罗斯企业（VSMPO-AVISMA）的订单是满的。

-- 航空业在存积原材料 -

航空业在过去几个月里开始重振，刺激了需求。西欧也在采购以囤积。专家指出，业内正在为俄罗斯供应可能由于政治和技术原因，而出现困难做提前准备。有知情人透露，俄罗斯工厂可能会因其所需的欧美部件，而面临维修问题。

Image - RFI - ilménite
RFI Image Archive / Afrique : vue aérienne de l'exploitation minière d'ilménite par QMM en périphérie de Fort Dauphin à Madagascar. (illustration) RFI/Sarah Tétaud

 

俄罗斯企业已在使用替代品。在开战前，俄罗斯工厂使用乌克兰供应的金红石（rutile）和钛铁矿（ilménite）。如今的供应地是在非洲：塞拉利昂、肯尼亚和莫桑比克。尽管受到了限制，俄罗斯的这家企业仍是航空钛业内的领袖，并在销售上极具竞争力。而买家又难以让供应多样化。

-- 钛废品价格应声而起 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，对航空业人士而言，在供应上绕开俄罗斯，成本就会更高。当前的需求造成价格上扬，尤其是钛金属废品的价格。

Image RFI - Titane
RFI Image Archive / Le tinane : se fournir ailleurs qu’en Russie est en effet plus coûteux pour l’industrie aéronautique. (illustration) Getty Images / RFI Image Archive

一名对话人表示，这就是信号。制造商担心找不到金属钛，他们在争抢废物旨在重新利用。正常时期每公斤2-4美元的钛废品，在2023年年初就已攀升至每公斤12美元。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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