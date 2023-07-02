法国一体化模式的失败

德语媒体广泛关注法国少年被警察枪杀以及随之而来的骚乱。

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《法兰克福汇报》写道：法国一体化模式的失败早已显露端倪。突然取消对德国的国事访问表明，马克龙正在失去对法国局势的控制。在他担任总统期间经历的众多危机中，当前的危机是最危险的。与黄背心运动或养老金示威不同，马克龙既不能通过减税和公开辩论来恢复和平，也不能简单地袖手旁观抗议。骚乱持续的时间越长，人们对马克龙领导力的信心就越下降。巴黎夏季奥运会召开前一年，国外对法国政府将迅速恢复安全的期望越来越高。但人们现在得到的是相反的印象。骚乱从郊区蔓延到内城区。巴黎、马赛和里昂出动的警察人数众多，但仍无法阻止抢劫和打砸。暴力事件的爆发对国家来说不是个好兆头。如果马克龙不能迅速成功平息局势，这很可能会进一步推动右翼政党的发展。

《法兰克福汇报》在另一篇文章中表示：法国的抗议显示：年轻法国人不再原谅国家公务员滥用权力。骚乱只是冰山一角。

奥地利出版的《小报》询问，谁该为骚乱负责？该报的回答是：所有人。混乱、僵化的法国多数社会从未给在郊区的移民提供真正的机会。从统计数据来看，警察可以说是欧洲最残暴的执法者。但暴徒也不少，从黄背心到郊区的年轻人都是。

德国《周日版图片报》根据法国的局势反思德国。该报问道，像野火一样从巴黎郊区蔓延到全国各地的公然过度的暴力在德国也可能发生吗？烧毁学校、市政厅？在这个极端的时期，我们的情况又如何呢？在鲁尔区，我们看到，大量移民家族在街头演示争夺权力的战斗。选项党在图林根州赢得了第一个地区办事处。选项党已经比社民党更强大了。德国的局势也正在沸腾中。但我们不像法国人那么极端激进。尽管如此，在现在这样的时期，我们要考虑到，一切都可能发生。

瑞士《每日导报》认为，到目前为止，法国总统在这场重大危机中做了一些正确的事情，包括取消国事访问。 但他还有另外两件重要的事情需要处理：整顿警察和郊区。

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