法国一家土豆淀粉厂寻新未来

RFI原材 / 气候变化

法国 – 土豆也被称之为马铃薯，可用于制造淀粉。欧洲是这种粮食作物种植的全球领军人。虽然市场上最纯净的淀粉被用于食品工业、制药业和造纸业，但其利润在减少。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在本周上网的最新话题之一。法国的两大马铃薯淀粉制造企业之一、特里奥斯集团（Tereos）旗下的一家工厂正在寻求新东家。法国的这一行业，每年出口额达6千万欧元，但干旱造成收益减少。

RFI Matières Premières / La pomme de terre féculière se cherche un avenir. La France est le seul pays à cultiver une pomme de terre uniquement destinée à être transformée en amidon. (illustration) RFI原材 / 法兰西是唯一设有马铃薯淀粉专用种植区的国家。

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本台法广（RFI）法文网于2023年06月27日本星期二，在«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出了经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre olphand)的一篇报导。法国在1945年曾有上百家淀粉厂，如今只剩下两家了。这种情形可能也持续不了太久。特里奥斯集团（Tereos）旗下的一家马铃薯淀粉厂，如果没有人接手，则将关门。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[La pomme de terre féculière se cherche un avenir]。换做中文可被译作[马铃薯淀粉搜寻未来]。下面是简介以供分享。

-- 法国马铃薯淀粉制造业每年出口额达六千万欧元 -

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这一报导首先指出，这一消息要超过一家马铃薯加工厂的关门，而是象征着这一每年出口淀粉6000万欧元的行业，在当前所遭遇的困难处境。

RFI Image Archive / Une vue du site de Tereos à Haussimont en France, en mars 2023. (illustration) AFP - FRANCOIS NASCIMBENI / RFI Image Archive

特里奥斯集团（Tereos）旗下这家马铃薯淀粉厂所遭遇的困境，主要原因是由于气候变化造成收益减少。对此感到痛心的法兰西[土豆生产者全国联盟](UNPT-Union Nationale des producteurs de Pommes de Terre)呼吁当局拨款，给种植者们予以额外补助。

-- 马铃薯淀粉由于库存过多出口价格今年一路下跌 -

利润降低也打击了种植者的积极性。由于马铃薯淀粉库存充沛，造成其价格低于小麦淀粉和玉米淀粉。出口价每吨跌至500欧元，前所未见。而在2023年第一季度时，每吨价格还曾超过1000欧元，但之后，一路下跌。这造成许多种植者改种获利更高的作物。预计，今年的制造淀粉专用马铃薯种植面积会出现历史性的减少。

-- 法兰西是唯一为马铃薯淀粉设专用种植地的国家 -

法兰西[土豆生产者全国联盟](UNPT）担心，种植面积大幅减少，将影响到法国马铃薯种植特点的持续性。因为，法国是唯一为马铃薯淀粉加工指定种植产区的国家。

Tereos AFP/ RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，有专家总结了当前的情形，在一个越来越有前途的行业，法国要被迫放弃其主权。那将是反常的。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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