能源企业开采锂防后石油时代
关键金属 – 石油企业投资锂矿开采，已是一种新趋势。成为能源企业为准备后石油时代的一种多样化发展方式。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在周四上网的最新话题。被开发锂矿所吸引的能源巨头已知有美国的埃克森美孚（Exxon Mobil）和西方石油（OXY-Occidental Petroleum）, 欧洲的海德罗（Equinor）即挪威国家石油公司, 甚至还有埃克森美孚（Exxon Mobil）旗下的加拿大子公司：帝国石油（Imperiale oil）。
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本台法广（RFI）法文网于今天2023年07月06日星期四，在«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre olphand)的一篇报导，介绍当前对开采锂感兴趣的石油企业越来越多。因为有多项研究认为，到2050年，汽车市场上，电动汽车和混合动力汽车的占有量将超过40%。这就需要大量的锂，那怕无锂电池科技取得发展。
本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Les compagnies pétrolières tentées par le lithium]。换做中文可被译作[石油企业被锂诱惑]。下面是简介以供分享。
-- 埃克森美孚集团认为石油需求将在2025年登顶 -
本台法广RFI法文网上I«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这一报导指出，埃克森美孚（Exxon Mobil）投资1亿美元在美国阿肯色州（Arkansas）南部收购了一个储量乐观的锂矿。还有埃克森美孚（Exxon Mobil）旗下子公司帝国石油（Imperiale oil）与加拿大E3锂公司（E3 lithium）合作在艾伯塔省（Alberta）的一个油田里提取天然锂。
当前的锂价为上述投资提供了方便。尽管，与去年秋季时的峰值相比较现已处于跌势，但仍然是在高位。尽管，油田卤水中的锂含量比传统锂矿要少十倍，但随着膜过滤科技的进步，仍然可以有利可图。
- 能源大企业未雨绸缪已在为后石油时代做准备 -
在石油开采所产生的卤水中提取锂，对掌握着抽泵技能的碳氢企业而言，简直有如囊中取物。在现阶段，这些石油公司甚至都无需改变战略。但在中期仍需适应市场的需求。
本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，为了实现在未来成为锂业巨头的愿望，石油大企业将需要做出比现在更大的投资。
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