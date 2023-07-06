能源企业开采锂防后石油时代

RFI原材 / 能源转型

关键金属 – 石油企业投资锂矿开采，已是一种新趋势。成为能源企业为准备后石油时代的一种多样化发展方式。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在周四上网的最新话题。被开发锂矿所吸引的能源巨头已知有美国的埃克森美孚（Exxon Mobil）和西方石油（OXY-Occidental Petroleum）, 欧洲的海德罗（Equinor）即挪威国家石油公司, 甚至还有埃克森美孚（Exxon Mobil）旗下的加拿大子公司：帝国石油（Imperiale oil）。

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本台法广（RFI）法文网于今天2023年07月06日星期四，在«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre olphand)的一篇报导，介绍当前对开采锂感兴趣的石油企业越来越多。因为有多项研究认为，到2050年，汽车市场上，电动汽车和混合动力汽车的占有量将超过40%。这就需要大量的锂，那怕无锂电池科技取得发展。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Les compagnies pétrolières tentées par le lithium]。换做中文可被译作[石油企业被锂诱惑]。下面是简介以供分享。

-- 埃克森美孚集团认为石油需求将在2025年登顶 -

本台法广RFI法文网上I«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这一报导指出，埃克森美孚（Exxon Mobil）投资1亿美元在美国阿肯色州（Arkansas）南部收购了一个储量乐观的锂矿。还有埃克森美孚（Exxon Mobil）旗下子公司帝国石油（Imperiale oil）与加拿大E3锂公司（E3 lithium）合作在艾伯塔省（Alberta）的一个油田里提取天然锂。

RFI Matières Premières / Exxon Mobil prévoit une demande de carburant qui atteindra son pic en 2025 avant de décliner, d'où son investissement de 100 millions de dollars pour acquérir un site aux réserves prometteuses en lithium dans le sud de l'Arkansas. Ici, logo de la société ExxonMobil. (illustration) (Photo : RFI)

当前的锂价为上述投资提供了方便。尽管，与去年秋季时的峰值相比较现已处于跌势，但仍然是在高位。尽管，油田卤水中的锂含量比传统锂矿要少十倍，但随着膜过滤科技的进步，仍然可以有利可图。

- 能源大企业未雨绸缪已在为后石油时代做准备 -

在石油开采所产生的卤水中提取锂，对掌握着抽泵技能的碳氢企业而言，简直有如囊中取物。在现阶段，这些石油公司甚至都无需改变战略。但在中期仍需适应市场的需求。

RFI Image Archive / Canada : Industrie pétrolière en Alberta. (illustration) Getty / RFI Image Archive

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，为了实现在未来成为锂业巨头的愿望，石油大企业将需要做出比现在更大的投资。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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