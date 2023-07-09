钻石:戴比尔斯对博茨瓦纳让利

RFI原材 / 矿业谈判

非洲 – 博茨瓦纳共和国是一个位于南半球的非洲内陆国，Botswana中文也有译作波札那。该国被认为是全球最重要的钻石产地之一。戴比尔斯（De Beers）则是一家主宰着全球钻石开采和贸易的跨国大企业，其行政总部目前位于欧洲的卢森堡。做为国际矿业巨头英美资源集团（Anglo American plc）的一家子公司，戴比尔斯（De Beers）与博茨瓦纳政府之间有着长期的合作关系。过去十来年，博茨瓦纳历任领导人在钻石开采协议的谈判中，竭尽全力捍卫自身利益，迫使跨国企业被迫做出重大让步。如今的情况削弱了戴比尔斯（De Beers）在钻石业内的地位。

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综合本台法广（RFI）法文网在近日的多则报导，于2018年4月出任博茨瓦纳共和国总统一职的莫克维齐·马西西（Mokgweetsi Masisi）在与国际矿业巨头的谈判中不怕破局。钻石业的跨国巨头戴比尔斯（De Beers）最终被迫做出了重大让步。

-- 博茨瓦纳成功威胁钻石业跨国巨头 -

据本台法广（RFI）在南非约翰内斯堡（Johannesbourg）通讯员罗曼（Romain Chanson）的报导，双方已于上周末达成了一项新协议。自上一世纪60年代起就已在博茨瓦纳从事钻石开采活动的戴比尔斯（De Beers）将得以继续延长十年。交换条件是，开采出的钻石30%归哈博罗内当局（Gaborone）所有。

RFI Image Archive / Botswana : la mine de diamants de Jwaneng, située à 160 km de Gaborone, la capitale du pays. (illustration) AP - Themba Hadebe / RFI Image Archive

对哈博罗内当局（Gaborone）而言，钻石开采占博茨瓦纳国民生产总值（PIB）的1/3。直到2011年时，博茨瓦纳在戴比尔斯（De Beers）钻石开采活动中所享有的比率还仅为10%。2020年时提高到了25%，如今则更上一层楼。在达成协议之前，哈博罗内当局（Gaborone）曾尝试要求把这一比率提高到50%。

-- 博茨瓦纳将直接拥有更多天然原钻 -

本台RFI法语«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）在2023年07月04日星期二上网的节目中指出，戴比尔斯（De Beers）是国际钻石业的领军企业，然而其70%的天然原钻出自博茨瓦纳。在双方谈判期间，国际钻石业一度担心，如果谈判破局，将需面对钻石供应缺货的问题。而今，从理论上说，博茨瓦纳未来将直接拥有更多的天然原钻。

RFI Image Archive / Diamants : la production de De Beers dépend en effet à 70 % du Botswana. Ici, la dernière « vue » organisée par De Beers pour les diamantaires. (illustration) Getty / RFI Image Archive

本台法广（RFI）«原材料»专栏记者指出，达成这样一份协议，对戴比尔斯（De Beers）不利。在对市场的供应上，这家跨国钻石企业所拥有的天然原钻少了，重要性也缩小了，在投资者眼中的吸引力也减弱了。另外，达成了这样一份协议，其后果还有可能会影响到其它国家。非洲的纳米比亚和南非都有可能会提出，与戴比尔斯（De Beers）重新谈判协议。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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