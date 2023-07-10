RFI非洲 / 武装冲突

非洲 – 在非洲，苏丹的形势令人感到恐惧。联合国秘书长担忧，该国正处于全面内战边缘。国际社会正在积极开展外交周旋。

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据本台法广（RFI）法文网今晨（2023年07月10日星期一）的最新报道，就苏丹局势，国际社会正在积极地予以周旋。东非地区的政府间发展组织（IGAD - InterGovernmental Authority on Development）计划今天周一在非盟（UA）总部所在地亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）召开峰会。埃及则宣布，将于周四与苏丹的邻国们举行一次峰会。

-- 联合国秘书长谴责针对平民老百姓的轰炸 -

在此时刻，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）再次呼吁苏丹的冲突双方停止战斗，并谴责针对平民的血腥轰炸。

RFI Image Archive / Afrique : le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, redoute que le Soudan soit « au bord d'une guerre civile totale ». Ici, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. (illustration) AP - Khalil Senosi / RFI Image Archive

苏丹卫生部通报说，有20多人在07月08日上周六的轰炸攻击中遇难。多名目击者说，这次打击来自空中。炸弹落在了苏丹首都喀土穆（Khartoum）的西北部郊区。苏丹的交战双方，只有政府军拥有战斗机，但军方首脑说，他们在周六没有发起任何军事行动。

-- 联合国秘书长担心苏丹冲突破坏地区稳定 -

到周日(2023年07月09日)，空袭仍在继续，而且打击的目标发展到了首都的市中心。多方消息说，就在苏丹总统府的附近。在苏丹首都的南部街区，地面战斗也在持续。

RFI Image Archive / IGAD - InterGovernmental Authority on Development （Autorité intergouvernementale pour le développement）. Ici, les chefs des pays de l'IGAD. © IGAD / RFI Image Archive

联合国秘书长担心，苏丹正处于爆发全面内战的边缘，并有可能会破坏整个地区的稳定。爆发血腥战斗的地区，完全不顾人权。

RFI Carte Archive / Afrique : le Soudan et le Soudan du Sud. @ RFI Carte

据介绍，苏丹是当今非洲地域面积第三大国家。

Desk Nicolas 10_07_2023 Jour Soudan - situation horrifiée, l'ONU redoute une «une guerre civile totale». RFI非洲 / 联合国担忧苏丹爆发全面内战。

Desk Nicolas 10_07_2023 Jour Soudan - situation horrifiée 尼古拉

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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