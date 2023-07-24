浓缩橙汁价格因巴西气候攀顶

RFI原材 / 农业与气候

水果作物 – 浓缩橙汁的价格于本月（2023年07月）创下新高，每吨价格3500美元。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）在近日上网的话题之一。国际知名的法国果汁品牌Orangina的柑橘饮品中，主要成分就有浓缩橙汁。这一法国的果汁饮品在上一世纪三十年代起源于法属阿尔及利亚，如今已被纳入日本三得利株式会社（Suntory）旗下。中国果汁业在2022年底曾有龙头大企业重组的个案，未来前途尚待观察。

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本台法广（RFI）法文网2023年07月14日星期五在«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇报导。由于南美国家巴西多雨，影响柑橘产量，造成国际市场浓缩橙汁价格创下新高。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Le marché du jus d'orange voit rouge]。换做中文可被字译为[橙汁市场见红]。下面是简介以供分享。

-- 降雨过多不利榨取浓缩橙汁 -

本台法广RFI法文网«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）上的这篇报道介绍说，浓缩橙汁市场在几周内变得更加紧张。巴西预告的明年橙子的收获量与去年基本持平。而与厄尔尼诺气候现象（El Nino）有关的降雨充沛将不利新收成季的效益，因为水分过多。这是法国农业研究发展国际合作中心（CIRAD）一名专家的解释。

-- 巴西当前库存浓缩橙汁大减 -

在经历了连续三年的平淡收成后，巴西在6月份时的库存为14万吨，而三年前则有47万吨。当前的情况一时无法改变，因为这次是结构性的。

RFI Image Archive / Le Brésil est le premier fournisseur mondial de jus d'orange. (illustration) Getty - Bloomberg Creative / RFI Image Archive

在美洲的两大产地：巴西和美国，种植者正遭遇柑橘类植物黄龙病（maladie du dragon jaune）的困扰。在美国佛罗里达州（Floride），这种植物疾病已持续肆虐了10多年之久。

-- 纯橙汁价格也随之水涨船高 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后提到，专家认为，在突破了每吨3500美元之后，浓缩橙汁的价格有可能会达到每吨3800美元。这将促使工业界调整多果味饮料的成分。但纯橙汁饮品则不能采用这种办法。因为，其原材料相同，只是处理方式差异。纯橙汁价格已在今年5月至6月间，每吨上扬100美元，达每吨750美元左右。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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