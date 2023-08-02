北京等地暴雨成灾是否援助 台总统府称若有需要非常乐意

台湾/中国/社会

近日，中国北京等多地暴雨成灾，台湾总统蔡英文周二公开表达关心与慰问。就后续是否有其他协助或援助计划，台总统府副秘书长黄重谚周三表示，后续中方若有援助或其他协助需要，“我们非常乐意”。

广告 继续浏览后续

北京等中国多地受到“杜苏芮”台风环流影响连日暴雨，造成大范围洪涝灾损并有人员不幸伤亡，蔡英文周二通过推特就灾情表示，“我要表达关心与慰问。期盼受灾地区早日脱离洪害，回复正常生活”。

据中央社报导，黄重谚周三上午被问到蔡英文除了表达关心与慰问之外后续是否提供相关援助或协助计划回应说，“总统非常关心也透过总统府表达慰问与致意，同时，总统也希望受灾的地区能够尽速恢复正常生活，后续包括海基会、陆委会都有做相同的表达”。他并表示，如果后续中方若有包括在援助上或其他协助的需要，“我们非常乐意”。

此外，民进党周三发表声明称，“针对近日中国北京等地受杜苏芮台风环流影响成灾，连日暴雨造成不幸伤亡与洪涝灾损，民主进步党表示诚挚慰问与关心。期盼受灾地区能早日脱离洪害、救灾与重建工作顺利进行，也盼受灾人们都能早日恢复正常生活”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅