法语圈2023运动会重基础设施

[法语世界]第39集

西非 – 今天是2023年08月04日星期五。法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第39集把视野转向正在非洲法语大国刚果民主共和国首都金沙萨（Kinshasa）举行的法语圈第九届运动会。

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RFI Image Archive / RD Congo ：le 28 juillet 2023, les Jeux de la Francophonie ont débuté à Kinshasa. (illustration) © Palais de Kinshasa / RFI Image Archive

您刚才听到的歌声，是由一位艺名叫比尔·克林顿（Bill Clinton）的刚果（金）著名歌手Didier Mukeba Kalonji上周五在金沙萨（Kinshasa）举行的第9届法语圈运动会开幕式上的献艺演唱。这段激情的乐曲来自本台法广非洲组（RFI/Afrique）记者奥利维耶（Olivier ROGEZ）。

-- 金沙萨第九届法语圈运动会开幕式取得成功 -

据本台法广（RFI）法文网的介绍，在金沙萨（Kinshasa）举行的2023年第9届法语圈运动会得到刚果民主共和国总统齐塞克迪（Président Félix Tshisekedi）的高度重视。他为此婉拒了莫斯科的邀请，没有前往圣彼得堡参加于07月27日和28日两天召开的第二届俄罗斯-非洲峰会。因为，在日程安排上，这与07月28日第9届法语圈运动会开幕式的时间安排相重叠。

RFI Image Archive / RFI Afrique : la RD Congo a réussi sa cérémonie d'ouverture des IXes Jeux de la Francophonie. (illustration) © Patrick Muyaya / RFI Image Archive

预计历时10天的第9届法语圈运动会自上周五开幕以来，目前仍在刚果民主共和国首都如火如荼的进行之中。计划将在两天后的08月06日星期天落幕。我们法广（RFI）中文[法语世界]专栏在一周前的第38集节目里，已播出了本台RFI金沙萨（Kinshasa）通讯员的一个采访录音。受访人是刚果（金）负责法语圈第9届运动会事务全国主管：伊西多尔·关贾（Isidore KWANDJA）。还有特派记者发回的刚果（金）新闻和媒体部长帕特里克·穆亚亚（Patrick Muyaya）的一段讲话内容。

Le groupe togolais Acadi en répétition avant son audition par le jury des Jeux de la Francophonie, le mercredi 02 aout 2023, à Kinshasa. © RFI / Ndiasse Sambe

-- 金沙萨为举办第九届法语圈运动会投入巨资 -

刚果民主共和国为举办2023年第9届法语圈运动会投入了近6700万欧元用于建造场馆等基础设施。就此，本届法语圈运动会大使、身高2米13的比利时职业篮球运动员迪迪埃·姆本加（Didier MBENGA）接受本台RFI体育组记者塞德里克（Cédric DE OLIVEIRA）的一个访谈中，提到了他的感触。

2023.08.04 v francophonie Episode 039 Nicolas Son 2 mixé Didier MBENGA [法语世界]第39集（音频）法语圈运动会大使谈体育场馆的建设。 00:22 2023.08.04 v francophonie Episode 039 Nicolas Son 2 mixé Didier MBENGA - Ambassadeur des Jeux de la francophonie au micro de RFI Sport Sédric 尼古拉

出生于金沙萨的这位法语圈体育大使在谈到第9届运动会的场馆设施建设时，高兴地说：“我是最幸福的人。这点很重要。我知道自己在说什么。人们以前没有这些，但现在有了。年轻人将拥有以便于更好发展的体育设施。”

Baba Diédhiou devant ses œuvres au musée national de Kinshasa pour le concours photo des Jeux de la Francophonie. © RFI/Ndiassé SAMBE

-- 刚果(金)体坛称赞当局大力建设运动场馆 -

刚果民主共和国国家女子篮球队的教练阿德·科科（ADE KOKO）也向本台法广（RFI）体育组记者塞德里克（Cédric DE OLIVEIRA）讲述了他对场馆建设的看法。

2023.08.04 v francophonie Episode 039 Nicolas Son 3 mixé ADE KOKO [法语世界]第39集（音频）刚果民主共和国国家女子篮球队教练谈体育场馆的建设。 00:39 2023.08.04 v francophonie Episode 039 Nicolas Son 3 mixé ADE KOKO - Entraîneur de l’équipe basket-ball féminine congolaise au micro de RFI Sport 尼古拉

他说：“真的太棒了。之前，刚果民主共和国没有体育馆，让人无法接受。这是一个政治意愿的问题。如今，这种意愿体现了出来。真是太棒了。我们现在要尝试着去满足观众。之前，我们几乎没有了观众，因为是在太阳下打球。而今，首场资格赛就吸引了很多人。我敢担保，到决赛时，必将会是满场，座无虚席。”

RFI Image Archive / RD Congo : pour organiser les Jeux de la Francophonie, près de 67 millions d’euros ont été investis pour la construction ou la réhabilitation des quelques enceintes sportives pour les sports de combats, des disciplines comme le tennis de table ou le basket. Ici, les basketteuses congolaises vont désormais profiter de leur parquet flambant neuf et du public au stade des Martyrs de Kinshasa. (illustration) © RFI/Ndiassé SAMBE

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第39集节目，介绍与在非洲刚果民主共和国（RD Congo）首都举办的2023年第9届法语圈运动会场馆建设有关的内容。在非洲刚果（金）举办的本届法语圈运动会是一次极具文化底蕴的体育艺术盛会，将于两天后的08月06日星期天落下帷幕。

cultures francophonie 04-08-2023 Episode 039 - [法语世界]第39集 / 金沙萨重视法语圈2023运动会 05:33 cultures francophonie 04-08-2023 Episode 039 法语世界 - 9e jeux de la francophonie et ses infrastructures 尼古拉

感谢本台法广（RFI）在金沙萨法语记者们的采访，和音像资料室（Sonothèque）的支持，及Julie和Philippe的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下星期五的同一时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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