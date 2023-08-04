法语圈2023运动会重基础设施
西非 – 今天是2023年08月04日星期五。法国国际广播电台（RFI）中文节目[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第39集把视野转向正在非洲法语大国刚果民主共和国首都金沙萨（Kinshasa）举行的法语圈第九届运动会。
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您刚才听到的歌声，是由一位艺名叫比尔·克林顿（Bill Clinton）的刚果（金）著名歌手Didier Mukeba Kalonji上周五在金沙萨（Kinshasa）举行的第9届法语圈运动会开幕式上的献艺演唱。这段激情的乐曲来自本台法广非洲组（RFI/Afrique）记者奥利维耶（Olivier ROGEZ）。
-- 金沙萨第九届法语圈运动会开幕式取得成功 -
据本台法广（RFI）法文网的介绍，在金沙萨（Kinshasa）举行的2023年第9届法语圈运动会得到刚果民主共和国总统齐塞克迪（Président Félix Tshisekedi）的高度重视。他为此婉拒了莫斯科的邀请，没有前往圣彼得堡参加于07月27日和28日两天召开的第二届俄罗斯-非洲峰会。因为，在日程安排上，这与07月28日第9届法语圈运动会开幕式的时间安排相重叠。
预计历时10天的第9届法语圈运动会自上周五开幕以来，目前仍在刚果民主共和国首都如火如荼的进行之中。计划将在两天后的08月06日星期天落幕。我们法广（RFI）中文[法语世界]专栏在一周前的第38集节目里，已播出了本台RFI金沙萨（Kinshasa）通讯员的一个采访录音。受访人是刚果（金）负责法语圈第9届运动会事务全国主管：伊西多尔·关贾（Isidore KWANDJA）。还有特派记者发回的刚果（金）新闻和媒体部长帕特里克·穆亚亚（Patrick Muyaya）的一段讲话内容。
-- 金沙萨为举办第九届法语圈运动会投入巨资 -
刚果民主共和国为举办2023年第9届法语圈运动会投入了近6700万欧元用于建造场馆等基础设施。就此，本届法语圈运动会大使、身高2米13的比利时职业篮球运动员迪迪埃·姆本加（Didier MBENGA）接受本台RFI体育组记者塞德里克（Cédric DE OLIVEIRA）的一个访谈中，提到了他的感触。
2023.08.04 v francophonie Episode 039 Nicolas Son 2 mixé Didier MBENGA - Ambassadeur des Jeux de la francophonie au micro de RFI Sport Sédric
出生于金沙萨的这位法语圈体育大使在谈到第9届运动会的场馆设施建设时，高兴地说：“我是最幸福的人。这点很重要。我知道自己在说什么。人们以前没有这些，但现在有了。年轻人将拥有以便于更好发展的体育设施。”
-- 刚果(金)体坛称赞当局大力建设运动场馆 -
刚果民主共和国国家女子篮球队的教练阿德·科科（ADE KOKO）也向本台法广（RFI）体育组记者塞德里克（Cédric DE OLIVEIRA）讲述了他对场馆建设的看法。
2023.08.04 v francophonie Episode 039 Nicolas Son 3 mixé ADE KOKO - Entraîneur de l’équipe basket-ball féminine congolaise au micro de RFI Sport
他说：“真的太棒了。之前，刚果民主共和国没有体育馆，让人无法接受。这是一个政治意愿的问题。如今，这种意愿体现了出来。真是太棒了。我们现在要尝试着去满足观众。之前，我们几乎没有了观众，因为是在太阳下打球。而今，首场资格赛就吸引了很多人。我敢担保，到决赛时，必将会是满场，座无虚席。”
各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第39集节目，介绍与在非洲刚果民主共和国（RD Congo）首都举办的2023年第9届法语圈运动会场馆建设有关的内容。在非洲刚果（金）举办的本届法语圈运动会是一次极具文化底蕴的体育艺术盛会，将于两天后的08月06日星期天落下帷幕。
cultures francophonie 04-08-2023 Episode 039 法语世界 - 9e jeux de la francophonie et ses infrastructures
感谢本台法广（RFI）在金沙萨法语记者们的采访，和音像资料室（Sonothèque）的支持，及Julie和Philippe的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下星期五的同一时间段里再见。
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