埃塞俄比亚:阿姆哈拉州爆激战

非洲动态 / 东非之角

东非 – 东非国家埃塞尔比亚（Ethiopie），中文也有译作衣索比亞。该国境内近日又爆发激烈的内战。亚的斯亚贝巴当局宣布，经过数日的激战后，政府军已在昨天周三，从民兵组织手中解放了其境内第二大州-阿姆哈拉州（Amhara）的一些大城市。埃塞俄比亚本次突发大规模军事冲突的的起因是由于该国政府总理想要收编所有的地方武装力量，引起叛乱。于2018年4月开始执政的埃塞俄比亚现总理阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed）也是2019年诺贝尔和平奖得主。国际非政府敦促呼吁交战各方允许展开人道救援行动。

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RFI Carte Archive / Ethiopie : Amhara. © AFP / RFI Carte Archive

-- 埃塞俄比亚联邦部队与地方民兵武装激战数日 -

据本台法广（RFI）法文网报道，埃塞俄比亚当局周三声称，已经解放了阿姆哈拉州（Amhara）的多座大城市。在此之前，埃塞俄比亚联邦部队与地方民兵武装展开了历时多天的激烈战斗。

RFI Image Archive / Ethiopie : Gondar est la quatrième plus grande ville du pays. Ici, le château de Ras Mikael Sehul, dans la ville de Gondar. (illustration) © Wikipédia - Benutzer:Pzbinden7 / RFI Image Archive

本台法广（RFI）通讯员克罗蒂尔德（Clothilde Hazard）2023年08月09日星期三当天发自亚的斯亚贝巴（Addis-Abeba）的消息说，经过历时近一周的战斗，埃塞俄比亚的第二大州-阿姆哈拉州（Amhara）由于战况激烈，正处于紧急状态之中。国防力量从当地反叛民兵（Fano）手中夺回了一些城镇。这些城市包括阿姆哈拉州（Amhara）州府巴赫达尔（Bahir Dar）和该国第四大城市贡德尔（Gondar），还有拉利贝拉（Lalibela）、谢瓦罗比特（Shewa Robit）、德布雷·贝尔汉（Debre Berhan）和德布雷·马科斯（Debre Markos）.

-- 埃塞俄比亚政府总理想把地方武装纳入联邦部队 -

据当地居民通报，在民兵撤离后，军事人员现已进入贡德尔（Gondar）和拉利贝拉（Lalibela）。受害者的人数超过20，但目前仍无正式数据。埃塞俄比亚本次军事冲突的的起因是由于该国政府总理阿比·艾哈迈德（Abiy Ahmed）想要把所有的地方民兵力量都收编纳入联邦部队。但地方当局对这一决定感到不快。

L'église de Saint-George, chef-d'oeuvre creusé d'un bloc dans la roche volcanique de Lalibela, en région Amhara, au nord de l'Ethiopie. ©RFI/Vincent Dublange

总部位于英国伦敦的国际非政府组织[救助儿童会]（Save the Children）的一名地方负责人Xavier Joubert周三在一份声明中敦促交战各方，以民众安全为优先，允许对有需要的人予以人道援助，其中包括因提格雷冲突而流离失所的58万难民。在此之前，世界卫生组织（OMS）在上周日也曾提出同类的请求。

（翻译和编辑：法广RFI电台 尼古拉）

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