出于安全顾虑，纽约市禁止在政府设备上使用TikTok

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据路透社报导，美国纽约市周三以安全问题为由，禁止在所有的政府设备上使用TikTok。纽约市此举加入了对该短视频分享应用施加此类限制的美国多个城市和州的行列。TikTok由中国科技巨头字节跳动公司拥有，有超过1.5亿美国人在使用，由于担心可能受到中国政府的影响，美国立法者要求在全国范围内禁用TikTok的呼声越来越高。

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纽约市长埃里克·亚当斯 (Eric Adams) 的发言人在一份声明中表示，该市网络司令部确定TikTok“对本市的技术网络构成安全威胁”。市政府机构必须在30天内删除该应用程序，员工将无法从纽约市政府拥有的设备和网络访问TikTok及其网站。

埃里克·亚当斯市长、纽约市环卫局和公园与娱乐管理局的TikTok账户都更新了自己的简介，并附上了这样一条信息，“此账户由纽约市政府运营至2023年8月。已不再受监控”。

纽约市环卫局意外地成为了TikTok用户的宠儿，通过介绍环卫工人的视频和与新的垃圾收集时间相关的备忘录，该市环卫局积累了近5万名粉丝。

TikTok表示，该公司“没有也不会与中国政府共享美国用户数据，并已采取实质性措施保护TikTok用户的隐私和安全”。此前，美国许多州和城市都限制在政府设备上使用 TikTok。蒙大拿州最近通过了一项法案，在全州范围内禁止使用该应用程序，这项规定将于明年1月1日生效，但在法律上受到了挑战。

包括联邦调查局局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）和中情局局长伯恩斯（William Burns）在内的美国高级安全官员都表示TikTok构成威胁。美国前总统特朗普在2020年曾试图禁止下载新的TikTok，但法院的一系列裁决阻止了相关禁令的生效。

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