马达加斯加大学生上街示威

RFI非洲 / 人文社科

东非印度洋地区 – 在非洲岛国马达加斯加，第11届印度洋岛国运动会(JIOI-Jeux des Iles de l'Océan Indien)将于当地时间今天下午（2023年08月25日17点）开幕。在此区域性国际体育盛会即将开赛关键时刻，该国大学生们于昨天（周四）上街示威，要求复课。

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据本台法广（RFI）法文网今天（2023年08月25日）星期五早上的最新报道，位于印度洋中的非洲大岛国马达加斯加昨天（周四）爆发大学生运动。他们走上街头，批评政府，焚烧轮胎，要求复课。不过，当局似乎已控制住了事态的发展。

-- 马达加斯加的大学生们为上课而示威 -

本台法广（RFI）通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain ）发自马达加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）的消息说，应9所高等院校大学生协会主席的共同呼吁，该国大学生们在周四聚集了起来，要求恢复上课。原因是由于大学的老师们罢课，大学生们已有数周之久不能前往上课。而马达加斯加高校老师们罢课的起因则是为了迫使当局支付他们的加班费，和临时代课老师们的薪水。

-- 马达加斯加办第11届印度洋岛国运动 -

安塔那那利佛经济、管理和社会学院的一名学生代表对媒体表示，他们受够了。高等院校老师们罢课是为了向当局讨要工资，而大学生们成了受害方。

RFI Image / L'océan Indien se situe entre l'Afrique, l'Inde et l'Australie. RFI图片 / 印度洋。 © FMM - RFI

马达加斯加正在接待参加第11届印度洋岛国运动会(JIOI-Jeux des Iles de l'Océan Indien)的人们。这一区域性体育盛会的开幕仪式预计将于今天下午（2023年08月25日17点）在安塔那那利佛（Antananarivo）的Barea体育馆举行。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

Desk Nicolas 25_08_2023 Jour - Afrique - les étudiants malgaches descendent dans la rue. 01:12 _Papier Desk Nicolas 25_08_2023 Jour - Afrique - Les étudiants malgaches descendent dans la rue pour manifester 尼古拉

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