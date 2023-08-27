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刚果(金)执政党备战2023大选
非洲 – 刚果民主共和国（RD Congo）计划于2023年12月底举行的大选，含总统选举、立法选举和省级选举。就此，该国执政党[民主与社会进步联盟]（UDPS-Union Pour la Démocratie et le Progrès Social）周六召开特别党代会，确认现任总统为这一选举的总统候选人。刚果（金）的齐塞克迪总统（Président Félix Tshisekedi）寻求连任。
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据本台法广（RFI）法文网2023年08月27日星期天报导。刚果民主共和国（RD Congo）执政党[民主与社会进步联盟]（UDPS）周六召开的特别党代会确认现总统齐塞克迪（Président Félix Tshisekedi）为新一届总统选举的候选人。这一消息一点也不让人感到意外。几年来，齐塞克迪总统一直明确表示，他寻求连任。
-- 刚果(金)执政党领导人强化个人权威 -
本台法广（RFI）通讯员巴喜安（Patient Ligodi）发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，齐塞克迪总统在今年早些时候就已做出了寻求连任的选择。执政党的总书记则确认了这个决定。并解释了为何没有组织投票，也没有党内初选。
本次特别党代会还加强了总统在党内的主导地位。齐塞克迪总统连任执政党主席，任期五年。本次特别党代会组委会的报告人说，党章第二条还明确指出，齐塞克迪总统作为[民主与社会进步联盟]（UDPS）党主席，从今起被认为，具有崇高的道德权威。
-- 刚果(金)执政党寻求加强议会领导权 -
刚果（金）现总统在国内现已获得多位政坛重量级人物的加持，其中包括议会两院的议长。但他仍需去赢得其国内冲突地区民众的支持，接受Moïse Katumbi和Martin Fayulu等其它多位总统候选人的竞争。
（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）
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