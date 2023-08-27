刚果(金)执政党备战2023大选

RFI非洲 / 政坛政党

非洲 – 刚果民主共和国（RD Congo）计划于2023年12月底举行的大选，含总统选举、立法选举和省级选举。就此，该国执政党[民主与社会进步联盟]（UDPS-Union Pour la Démocratie et le Progrès Social）周六召开特别党代会，确认现任总统为这一选举的总统候选人。刚果（金）的齐塞克迪总统（Président Félix Tshisekedi）寻求连任。

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RFI Image Archive / RD Congo : l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a, sans surprise, confirmé le samedi 26 août 2023, la candidature de Félix Tshisekedi pour l'élection présidentielle de 2023. Ici, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, le 27 février 2023 à Genève. (illustration) AP - Salvatore Di Nolfi / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文网2023年08月27日星期天报导。刚果民主共和国（RD Congo）执政党[民主与社会进步联盟]（UDPS）周六召开的特别党代会确认现总统齐塞克迪（Président Félix Tshisekedi）为新一届总统选举的候选人。这一消息一点也不让人感到意外。几年来，齐塞克迪总统一直明确表示，他寻求连任。

-- 刚果(金)执政党领导人强化个人权威 -

本台法广（RFI）通讯员巴喜安（Patient Ligodi）发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，齐塞克迪总统在今年早些时候就已做出了寻求连任的选择。执政党的总书记则确认了这个决定。并解释了为何没有组织投票，也没有党内初选。

RFI Carte Archive / RD Congo. © RFI Carte

本次特别党代会还加强了总统在党内的主导地位。齐塞克迪总统连任执政党主席，任期五年。本次特别党代会组委会的报告人说，党章第二条还明确指出，齐塞克迪总统作为[民主与社会进步联盟]（UDPS）党主席，从今起被认为，具有崇高的道德权威。

-- 刚果(金)执政党寻求加强议会领导权 -

刚果（金）现总统在国内现已获得多位政坛重量级人物的加持，其中包括议会两院的议长。但他仍需去赢得其国内冲突地区民众的支持，接受Moïse Katumbi和Martin Fayulu等其它多位总统候选人的竞争。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

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