津巴布韦反对派质疑大选结果

RFI非洲 / 政治政党

南部非洲 – 津巴布韦2023年大选第一轮投票后，反对派领袖和寻求连任的现总统和都宣布胜选。津巴布韦在2023年08月23日至24日展开的投票，含总统选举、立法选举和参议院选举。

RFI Image Archive / Zimbabwe: l'élection présidentielle 2023 a lieu les 23 et 24 août. Elle se tient en même temps que des élections législatives et sénatoriales. Ici, des électeurs patientent pour voter à Harare, le 24 août 2023. (illustration) RFI非洲 / 津巴布韦在2023年08月23日至24日举行的投票，含总统选举、立法选举和参议院选举。

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RFI Carte / Afrique : Zimbabwe. 存档地图 / 非洲国家：津巴布韦。 © RFI Carte

据本台法广（RFI）法文网报道，津巴布韦的反对派领袖现已正式对2023年08月23日周三总统大选的官方结果提出质疑。该国选举委员会在周末期间发布的计票结果为：领导执政党[非洲民族联盟-爱国阵线](ZANU-PF)的现总统总统埃默森·姆南加古瓦（Président Emmerson Mnangagwa ）得票率52.6%，主要反对派领袖得票率44%。

-- 津巴布韦反对派领袖指责选举欺诈 -

本台法广（RFI）通讯员克莱尔（Claire Bargelès）于2023年08月27日星期天夜间发自约翰内斯堡（Johannesbourg）的消息说，津巴布韦反对派[公民变革联盟](CCC-Coalition des Citoyens pour le Changement)领袖纳尔逊·查米萨(Nelson Chamisa)当天面对媒体宣布，赢得了本次总统大选。而一天前，80岁高龄的现总统也对外宣布胜选。

RFI Image Archive / Zimbabwe : Nelson Chamisa, le leader de l'opposition - la Coalition des citoyens pour le changement (CCC), lors d'une conférence de presse à Harare. (illustration) REUTERS - Mike Hutchings / RFI Image Archive

津巴布韦主要反对派领袖查米萨(Nelson Chamisa)指责本次竞选发生了大规模的公然欺诈。他还告诉媒体，反对派已做好了组阁的准备，但没有明确下一步的具体行动。

RFI Image Archive / Zimbabwe : Président Emmerson Mnangagwa est le leader Zanu-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance. (illustration) AP - Peter Dejong / RFI Image Archive

不过，津巴布韦现总统姆南加古瓦（Président Emmerson Mnangagwa）则表示，本次选举展现了成熟的民主。

-- 津巴布韦在选举中心周围部署水炮 -

本台法广（RFI）法文报道提到，津巴布韦上星期三的投票，一直延长到第二天08月24日星期四。在该国首都哈拉雷（Harare），发生了严重的选票不足。在投票站前，有恐吓选民的气氛。对此，非洲联盟（UA）观察团负责人、尼日利亚前总统古德勒克·乔纳森（Goodluck Jonathan）的定性为：潜在的“刑事犯罪”（infractions pénales）。

RFI Image Archive / Zimbabwe Election 2023 : l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan est le responsable de la mission d'observation de l'Union Africaine. Ici, une photo d'archive de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. (illustration) AP - Baba Ahmed / RFI Image Archive

国际媒体还注意到，本届大选的选举中心周围部署了水炮。当地在五年前（2018年）发布上一届大选投票结果时曾爆发示威。至少有6个人在镇压中死亡。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

01:26 _Papier Desk jour 2023.08.28 lundi Zimbabwe - l'opposition déclare la victoire 尼古拉

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