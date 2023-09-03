加蓬:石油收益未能下达社会

RFI专栏 / 今日经济

非洲中西部 – 西非国家加蓬（中文也有译作加彭）本周三（2023年08月30日）发生政变，一批军人在该国选举当局宣布阿里·邦戈（Ali Bongo）赢得连任后，随即揭竿而起，推翻了这一已超过55年之久的家族统治。本台法广（RFI）法文网近日有众多，角度各异的相关采访报导。其中，法语[今日经济]专栏（Chronique Aujourd'hui l'Economie）专栏在这一军事政变后的第二天（本周四）上网了一篇分析报导，从社会经济层面指出，加蓬民众的日常远离这个非洲石油出口国宏观经济上所呈现出的良好数据。

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RFI Image Archive / Gabon : le général Brice Oligui Nguema après le coup d'État du 30 août 2023. (illustration) AP / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法文网2023年08月31日星期四，在[今日经济]专栏（Chronique Aujourd'hui l'Economie）中刊出记者多米尼克（Dominique Baillard）的一篇分析性报导。在经济反差的背景中，加蓬军事政变结束了邦戈王朝。

RFI Graphique Archive / Chronique "Aujourd'hui l'économie" 法广专栏 «今日经济» © Studio Graphique FMM

这一报道的法文原标题为：[Gabon: la rente pétrolière échappe au plus grand nombre]。换做中文可被译作[加蓬:石油收入远离广大民众]。下面是简介以供分享。

-- 加蓬国家富裕 -

在本台法广（RFI）法文网[今日经济]专栏（Chronique Aujourd'hui l'Economie）上的这一报道首先指出，据世界银行（BM/WB）的数据，2022年人均国内生产总值（PIB）8800美元，加蓬位于非洲国家的前列。比如，这比阿尔及利亚要好两倍，主要得归功于石油。尽管，储量在减少，但现有油田仍可为这个非洲中西部国家赚到70%的出口收入，并占税收的一半，国内生产总值的40%。

RFI Carte Afrique / Afrique : le Gabon. 存档地图 / 加蓬（非洲） RFI Carte

加蓬曾被2014年的油价危机搞得疲惫不堪。之后又在Covid-19疫情期间进入衰退。但已经重新走上了经济增长之路，并使公共财政的控制走上了良好轨道。这个国家的大小是法兰西的一半。木材和锰为另外两大自然资源。

-- 加蓬竞争激烈 -

法国企业在加蓬时来已久，面临来自中国和新加坡企业越来越激烈的竞争。法英石油界里的家族企业佩朗哥（Perenco）被认为是加蓬的第一纳税大户。此外，法国还是加蓬的第一大供应方，而中国则是加蓬的第一大投资方。总部在新加坡的农贸巨头奥兰国际（Olam），已在当地耕耘20年之久，成为不可绕越的一方。国际企业是加蓬腾飞的关键环节。

-- 加蓬贫富不均 -

加蓬人如今的社会经济状况让人感到痛心。加蓬总人口200多万，其中有三分之一每天的生活费不到世界银行（BM）规定的贫困线：5.5美元。失业更是猖獗，占就业人口的22%。大多人所期待的滋润流入了接近权力的少数人口袋之中。

FMM - RFI / Afrique : Ali Bongo du Gabon brigue un troisième mandat sur le trône du pays. (illustration) © RFI/FMM

加蓬社会腐败严重。阿里·邦戈（Ali Bongo）自2019年加大打击贿赂，但效果未能得到民众的肯定。大多数人认为，加蓬的腐败问题已于2022年进一步恶化。90%的受访者担心，如果予以揭发，将会遭到报复

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

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