埃及富豪Mohamed al-Fayed寿终

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国际 – 国际知名的埃及亿万富豪Mohamed al-Fayed于本周三（2023年08月30日）在英国伦敦寿终正寝，终年94岁。这名已故埃及富豪出自社会底层。他生前曾是法国巴黎丽兹酒店（Hôtel Ritz Paris)和英国伦敦富勒姆足球俱乐部(Fulham Football Club) 等著名资产的所有人。他在世时还曾获得法国前总统密特朗（Président François Mitterrand）亲手颁发荣誉军团勋章（la Légion d’honneur）。

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RFI Image Archive / France : une photo Hôtel Ritz à Paris. 存档图片 / 法国:巴黎丽兹酒店（Hôtel Ritz Paris)。 © RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文网2023年09月02日星期六报导，埃及亿万富豪Mohamed al-Fayed已于08月30日本周三离世。他是1997年08月31日与戴安娜王妃一起死于车祸的Dodi Al-Fayed（1955-1997）的父亲。

-- Mohamed al-Fayed在英国寿终正寝 -

Mohamed al-Fayed的死讯是由其家人于2023年09月01日周五在伦敦富勒姆足球俱乐部(Fulham Football Club) 对外宣布的。这个伦敦最古老的职业足球俱乐部曾在1997年至2013年间归他所有，长达16年之久。这位富豪的亲属们在声明中表示，希望他们的私生活得到尊重。Mohamed al-Fayed是在平和的气氛中寿终正寝。

RFI Image Archive / Egypte : une photo d'Alexandrie. 存档图片 / 埃及：港口城市亚历山大。 RFI - Alexandre Buccianti

本台法广（RFI）通讯员艾米琳（Émeline Vin）发自伦敦的消息说，Mohamed al-Fayed于1929年01月27日出生于埃及港口城市亚历山大（Alexandrie）的郊区。最初只是一名小商贩。他于上一世纪70年代重返伦敦后，大部分时间是在英国生活，并很快就建立起了一个金融帝国。

-- Mohamed al-Fayed起于埃及社会底层 -

据介绍，Mohamed al-Fayed生前早年在埃及港口城市亚历山大（Alexandrie）街头靠卖可口可乐、缝纫机等谋生。上一世纪60年代首次赴英国。之后入足建筑、海运和房地产，并建立了一个金融帝国。他曾在1985年至2010年间拥有伦敦东区的历史性建筑哈洛德百货公司（Harrods）。他曾在埃及、沙特、文莱等国建立了外交关系网。他曾向媒体揭露政经丑闻，导致数名议员引咎辞职。

RFI Image Archive / Londres : le groupe Harrods est vendu le 8 mai 2010, par Mohamed Al-Fayed à Qatar Holding, filiale du fonds souverain de l'État du Qatar. Ici, une photo du magasin londonien de luxe, Harrods, prise au 8 mai 2010. 存档图片 / 埃及亿万富豪Mohamed Al-Fayed曾在1985年至2010年间拥有伦敦东区的历史性建筑哈洛德百货公司（Harrods）。 REUTERS - Paul Hackett / RFI Image Archive

Mohamed al-Fayed拥有埃及和阿联酋国籍。他生前曾多次申请英国国籍，但遭拒绝。2000年时给出的理由是有性格问题（problème général de caractère）。

（ 翻译和编辑：法广 RFI 电台 尼古拉 ）

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