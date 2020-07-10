Coronavirus-澳大利亞-墨爾本又封城

澳大利亞第二大城市墨爾本的五百萬居民自當地時間7月8日周三早上起再度被禁足。餐館 ˎ 酒吧 ˎ 電影院全都閉門謝客。當地居民就算不願意，也不得不接受現實。

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本台RFI法廣記者Grégory周五（2020年7月10日）發自悉尼報道說，20%的澳洲人又被禁足了。在墨爾本，這一消息讓人難以接受。但一位在澳大利亞已生活了二十年之久的女士Emilie認為，還是謹慎些比較好。她表示，因冠狀病毒而死亡，最近只有兩例，但都是在孤獨中去世，沒有家人在身邊。[封城]這是應對這種病毒的必要措施，引人深思。

另一位男士Justin則對再次封城難以接受。他表示，這對其社交活動有影響，但他假設這是善意的，儘管他不贊同，他認為有些反應過度。

冠狀病毒對澳大利亞的衝擊，自發生疫情起至今，只有上百人病亡。疫情程度顯然比美國或歐洲輕很多。

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然而，再度封城對經濟的後果是可怕的。以Justin為例，作為航空公司的僱員他處於部分失業狀態。他幾乎已失去了未來重返工作崗位的機會。他表示，再次封城對他和許多人，尤其是餐飲業的人而言如同在棺材上釘下最後一顆釘子。

澳洲官方表示，封城的代價是每周6億歐元。

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