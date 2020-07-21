斯坦福大學中國訪問學者被指隱瞞解放軍身份 以簽證欺詐罪起訴

美國加利福尼亞州北區聯邦檢察官安德森（David L. Anderson）與聯邦調查局（FBI）舊金山分局特別探員貝內特（John Bennett）7月20日聯合宣布，現年38歲的斯坦福大學中國籍訪問學者宋琛（Song Chen）隱瞞身為解放軍現役成員的事實，已被以簽證欺詐刑事罪名起訴。

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相關聲明顯示，宋琛當日上午在加州北區聯邦法院首度出庭，如果定罪，她最高將面臨10年徒刑及25萬美元罰款。宋琛在2018年12月23日持J-1非移民簽證入境美國。J-1簽證是美國國務院為從事學術交流計畫的外國訪問學者提供，宋琛是在2018年11月遞交的簽證申請。

檢方指出，宋琛在簽證申請書上寫明她曾在中國軍方服役，期間為2000年9月1日至2011年6月30日，現任僱主為“北京西釣魚台醫院”，地址是“北京市阜成路30號，郵政編碼100142”。宋琛在簽證申請中描述她的職業為神經科醫師，到美國是為了在斯坦福大學研究腦部疾病。

檢方指控，宋琛在簽證申請時提供的資料是謊言，她入境美國時仍為解放軍現役成員，填寫的僱主“北京西釣魚台醫院”只是為了掩護身份，地址恰好就是解放軍空軍總醫院。調查人員通過網絡搜索發現，宋琛與解放軍空軍旗下機構關係密切。FBI更指出，2018年一份隸屬於解放軍空軍總醫院的飛行員腦梗塞相關研究，宋琛被列為共同著作人。通過網絡搜索可以看到宋琛在空軍總醫院神經內科擔任主治醫師，擅長重症肌無力的診治。

調查人員還持法院的搜查令檢查了宋琛的外接硬盤，發現她在今年6月21日已刪除的一封寫給中國駐紐約領事館的信函中向中領館解釋，她在美國的研究需要延期一年，必須通過解放軍空軍及第四軍醫大學辦理手續，後兩者皆已許可她延長簽證，而她簽證申請書中僱主一欄填寫的北京西釣魚台醫院只是幌子。據悉，宋琛將於周二繼續出庭。

此前，加州大學舊金山分校的一名來自中國的研究員王欣（Xin Wang，音譯）6月7日在洛杉磯國際機場，準備登機前往天津時被美方人員逮捕。他被指在申請赴美簽證時刻意隱瞞其現役解放軍軍官身份，被控簽證欺詐罪，最高可判監10年並罰款25萬美元。