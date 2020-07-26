Covid-19:日本足壇因疫情推遲一賽事

受Coronavirus疫情影響，日本職業足球聯賽（J-League）決定推遲一場原定周日舉行的賽事，因為，預計出場參賽的球隊之一，有人被確診。

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據本台RFI法廣法文網周日（2020年7月26號）在體育新聞中的報道，鑒於包括東京和大阪在內，日本大都市發病數量增加，原定26日星期天晚在廣島（Hiroshima）舉行的足球賽事現已被延後。

日本名古屋鯨魚隊出現疫情

儘管日本體育界為了讓足球 ˎ 籃球和相撲恢複比賽，制定了嚴格的衛生標準，限制觀眾人數。但原本應該在周日晚出場競賽的兩支足球隊： 名古屋鯨魚隊（Nagoya Grampus）和廣島三箭隊（Sanfrecce Hiroshima） ，還是有隊員出現了感染癥狀。

名古屋鯨魚隊的後衛宮原和也（Kazuya Miyahara）在周五晚出現發燒和頭痛的癥狀後，現已確診。其所在的俱樂部對六十名球員 ˎ 教練和管理人員進行了排查，又有兩人被確診：一名球員和一名教練。

名古屋鯨魚隊方面透露，這三名確診者之間不存在近距離接觸。日本足協方面透露，他們在周日早上開會，決定取消這場賽事。日本足協還稱讚球隊，做出了相稱的反應，但出現確診病例則顯示，還需繼續加強預防措施。日本職業足球聯賽組辦方將為這一場賽事確定一個新日期。

同一報道指出，這是日本職業足球聯賽（J-League）於7月恢複賽事後，首次因Covid-19疫情再度推遲比賽。不過，原定周日舉行的另外八場賽事，維持原賽程不變。

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據介紹，日本職業足球聯賽因Covid-19疫情，在經過歷時四個月的停賽後，先是在7月4日重新恢復閉門賽事，然後在上周才剛剛允許有限的球迷觀賽，觀眾人數限制在5000以下。

日本面臨第二波疫情大爆發

日本相對而言在本次Covid-19疫情中的災情較輕，現有總數不到30 000個確診病例，近1 000人病亡。但目前正面對第二波疫情來襲。東京現已處於最高警戒狀態，日本全國周六有800多個新確診病例，而一個月前則日增不到百例，兩個月前的5月26日僅有27例。

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