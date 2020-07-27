新冠疫情：德國球員瓦格納提前結束與天津泰達的合同

新冠疫情給德中足球交流也帶來打擊。前拜仁球隊職業球員桑德羅·瓦格納現在提前解除了與中國天津泰達俱樂部的合同，留在了德國。

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據德國《圖片報》報道，瓦格納在中國超級聯賽成員天津泰達服役一年半後，現在因新冠疫情解除了和泰達的合同，不再返回中國踢球。這位32歲的前鋒向《圖片報》表示：“我在中國度過了18個月的美好時光，但是，現在我已擁有一個有四個孩子的家庭。在目前情況下，我很害怕去中國旅行，把他們獨自留在這裡。”他還說：“我感謝我在那裡積累的經驗。”

瓦格納於2019年1月從不斷創紀錄的慕尼黑拜仁球隊轉入天津泰達。在中超聯賽的26場比賽中，身高1.94米的瓦格納進球12次。新冠疫情爆發後，中超聯賽推遲了原定於三月開始的賽季，從周六開始，賽季在特殊的比賽模式和嚴格的衛生規則下開始起步。比如，球隊會兩個月以上不和親朋好友發生直接接觸。

瓦格納說：“我知道，我必須放棄一部分（收入）。但生活中還有更重要的事。”據說，瓦格納在天津的年薪純收入達750萬歐元。

據《圖片報》消息，瓦格納去年冬天回到了德國。這位慕尼黑人是在德國和家人一起度過新冠危機爆發期的。瓦格納解除與中國的合同後，德國體育網立即猜測，瓦格納在德國可能有兩條路可走：要麼返回德國甲級聯賽當球員，要麼開始教練生涯。