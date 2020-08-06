黎巴嫩-國際動員助貝魯特災後救援

在造成上百人死亡，數千人受傷的貝魯特大爆炸發生兩天後，國際救援開始進入黎巴嫩。法國總統馬克龍周四來到事發現場，並與黎巴嫩高層政要舉行了會晤。法蘭西承諾提供三架軍機的救援物資。黎巴嫩民眾也在為數十萬遭災的人們提供幫助。

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本台RFI法廣周四（2020年8月6日）的法文報道提到，貝魯特街頭是滿地的碎屑，坍塌的建築物。有的街區整個遭摧毀。許多年輕人加入了清理廢墟和分發食物的工作。有人道活動者調整了其協會的力量，另有人幫助那些在災難中失去了一切的人們。貝魯特一名當地人告訴蒙特卡洛中東電台MCD，他們帶着急救食品幫助災民們度過最初的日子。幫助那些失去了住所的人們，與當局協調在學校或其它地方予以安置。協會有巴士，把這些家庭送往安全的地方。

另一位當地人Lina在接受本台RFI法廣記者Nicolas採訪時表示，救援行動自發地組織了起來，許多人伸出了援手。而10月17日革命者成立了一個危機小組用於分發水和食物。

當務之急是找到過夜地

夜幕降臨，Mar MIKHAEL街區浸入了黑暗之中。許多居民都離開了，因為，他們的公寓已無法居住。貝魯特地方行政首長表示，爆炸後有30萬人無家可歸。

一名在爆炸中受傷的女士Siham，也失去了住所。她年事已高，與其先生經營一家雜貨店，Siham所面臨的問題是如何撤離？她在接受本台RFI法廣記者Laure採訪時說，她周二晚間從醫院回家後，整夜坐在一把椅子上。人們無法就此拋棄他們的公寓和店鋪。人們可以離開幾天，換個想法，再回來。這個街區不知道可能會發生什麼事情。一些年輕人在店鋪的一側幫忙，他們都是些自願者。一部分是協會人士，其它人是發自來的。面對巨大的需要，許多年輕人還在繼續動員。

在社交網絡上，數以百計的人們提供住所。旅居蒙特利爾的一名加拿大黎巴嫩人Mohammed，在其位於貝魯特的空宅中，組織接待災民。他表示，自家的宅子很大，可以安置10個到12個家庭。目前只安置了三家人。他表示，在知道自己國人遭殃後，他不能無動於衷。

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