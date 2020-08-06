土耳其數千婦女抗議針對女性的暴力

在土耳其，數以千計的婦女在暑假期間里，不顧Covid-19疫情的風險，聚集在伊斯坦布爾市的亞洲一畔高呼口號，支持簡稱 « 伊斯坦布爾公約» (Convention d’Istanbul)的 «歐洲防止和反對針對婦女的暴力和家庭暴力公約 »。

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據本台RFI法廣記者Cerise周四（2020年8月6日）發自伊斯坦布爾報道，土耳其政府認為，這一公約威脅家庭價值觀，正在考慮予以退出。

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支持這一公約的土耳其婦女們則在集會示威時，逐一高呼着那些於近期遇害的婦女姓名。在七月份一整月里，土耳其全國共有36位婦女遇害。

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在安卡拉當局宣布考慮退出« 伊斯坦布爾公約»後，抗議之聲橫跨土耳其全境。最大規模的一次示威發生在昨天8月5日周三晚。一位26歲的年輕婦女在接受本台記者採訪時表示，她支持這一公約，如果取消了，之後將可能取消保護女性的所有法律。

在現場，一名30歲的女示威組織者突然大喊指出，現政府失去了很多權力，如今利用宗教來施壓。她提到了一名遇害婦女，只是因為沒有依照她丈夫提議的食材做晚飯。這名女示威組織者批評土耳其政府對男人的這種做法聽之任之。

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