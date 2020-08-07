塞內加爾花生產業 農民歡喜榨油廠愁

西非國家塞內加爾的花生產業遭遇瓶頸，在農民們為花生價格攀升而歡呼之際，當地榨油廠競爭不過中國買家，因收購不到原材料，面臨生存危機。

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據本台RFI法廣記者Olivier周五（2020年8月7日）報道，中國商人如今已是塞內加爾花生的最大買家。當地工會方面的數字顯示，中國商人今年已經掃貨近40萬噸，塞內加爾花生種植者對此感到欣慰。因為，依照此前達成的一項政府協議，中國商人享有許多免稅的優惠。他們出價也比官方定價要高。

如今，當地榨油廠撐不住了。今年已有兩家廠關門。當地的大廠SONACOS和COPEOL也已裁員。

塞內加爾的工會負責人Ibrahima表示，以往每年都需要很多人手的工種，今年由於沒有原材料，沒有僱工。大廠COPEOL的員工，許多人仍處於技術失業，另一家大廠SONACOS也幾乎沒有員工了。

農民們則不以為然。一邊是中國商人開出了前所未有的高價，農民家庭富裕了。但榨油廠是這一產業鏈中的支柱。它們的困境會波及整個產業。

塞內加爾花生種植者組織CCPA負責人表示，部分榨油廠的做法恰當，協助當地花生種植者，從提供化肥，到提供優良的種子。它們做了很多努力。尤其是COPEOL，這樣的合作已經四年了。CCPA負責人希望塞內加爾官方幫助這些企業。

工會方面表示，受此前因素影響，今年7月農民們收到的種子少了，這為十月份收成少於預期埋下了伏筆。榨油廠的消失，將造成花生種植者未來面對中國買家處於劣勢。

塞內加爾花生產業界人士正在與政府協商，要求重新平衡此前給與中方的優惠措施。

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