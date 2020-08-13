美國2021年前不發工作簽證 波及法國

為應對Covid-19疫情對社會造成的衝擊，美國總統特朗普採取的措施之一是在2021年前不發工作簽證。部分法國民眾也為此擔憂。

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據本台RFI法廣法文報道，美國特朗普總統的這一措施，造成部分法國民眾職業生涯上的煩惱。畢業於數字通信專業的法國女生Alice本已找到了一份她夢寐以求的工作，在紐約的一個高級香水品牌擔任項目經理。她本人將此視為一個機遇，打開職業生涯的大門，準備工作多年。但如今，她的夢想在一定程度上已經煙消雲散，因為，她在去年11月就已準備了申請簽證的材料。Alice介紹說，申請美國工簽很不容易，需要用數月時間準備材料，還需花費1700歐元。

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另一位年輕的電腦工程師Tom，原本應該在8月初飛往拉斯維加斯。如今，他被困在法國布列塔尼的父母家中。他希望能夠推遲行程。他表示，很遺憾失去了撈金的機會。他本應前往美國做大數據，但現在面臨被取消或被延後。還好沒有完全泡湯，他計畫在2021年春季時重新提出申請。

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Tom希望美國科技巨頭們的奔走，有助於工作簽證的解凍。Facebook, Apple, Amazon等多家大企業都已被動員了起來，反對特朗普的這一決定，支持美國商會就此提出申訴。

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