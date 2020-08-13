Covid-19意大利不排除疫情二次爆發

意大利最近幾天的衛生通報讓人感到不安，新感染人數和死亡人數都在增加。8月12日周三宣布的最新數字，新增感染者481人，死亡10人。

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官方認為，當前感染Covid-19病毒人數上升的原因，是由於一些度假人自疫情高發地區返回。一些地方行政首長決定採取強制檢測或強制隔離的措施。為了避免行政條例上的混亂，羅馬做出了一項在全國範圍執行的決定。

意大利宣布一系列防疫新措施

據本台RFI法廣常駐羅馬記者Anne報道，意大利衛生部長，經政府的科學委員會同意，現已簽署了一項新法令，對來自西班牙 ˎ 克羅地亞 ˎ 希臘和馬耳他的所有旅客，開展Covid-19檢測。呈陽性者將被隔離兩周，然後再做檢測。此外，意大利將加強對車站 ˎ 港口和機場的衛生檢控。

鑒於8月15日意大利傳統節日將至和新一波疫情的感染者平均年齡是34歲，羅馬可能將執行嚴格的，限制夜生活的措施。此外，意大利決定把哥倫比亞列入暫時禁止入境的國家名單。

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比利時首都要求必須佩戴口罩

據本台RFI法廣記者Jérémy發自布魯塞爾的採訪報道，在比利時首都，許多民眾對強制佩戴口罩的措施予以支持。不過有受訪者Julien表示，當前的高溫天氣造成執行上的困難。

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