Covid-19 : 瑞士人對收集個人數據爭議不大

瑞士當局開始在餐館等，難以總是保持住社交距離的地點收集個人數據。 La Suisse impose le collecte des données personnelles dans les lieux, comme les restaurants, où la distanciation physique n'est pas toujours possible.

面對Covid-19病毒蔓延，瑞士當局開始在餐館等，難以總是保持住社交距離的地點收集個人數據，甚至還為此推出了一個智能手機平台，得到民眾與業者的接受。

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據本台RFI法廣記者Jérémie.L周三（2020年8月26日）發自日內瓦報道，瑞士當地的一名餐飲業者在採訪中介紹說，他現在已習慣於在顧客下單訂餐前，就詢問其地址，名字，電話號碼，訂餐時間，和出生年份。有過一次，當地醫生要求提供某日某時的信息，只是用於提醒人們需要注意那些癥狀，在必要時前往做檢測。

上述數據保留兩周時間，每位顧客都有一個二維碼。一名接受採訪的女子Eliane覺得這一措施有益無害。儘管，她知道留下地址已是一種強制措施。她表示，如果不做解釋，人們想不到要這麼做。只要有一個人遭感染，至少，人們會得到通知。至於旨在預防Covid病毒的個人數據是否會被用於其它目的，她覺得極小。一名日內瓦人表示，有關個人數據的說法令人感到可笑, 大家的口袋裡裝着Iphone, 使用臉書, 數據早已外泄。

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對餐飲業者，這一手機應用是付費的。但瑞士當局決定予以提供資助，便於其發展，減少使用填寫表格所需的紙張。

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