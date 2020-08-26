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Coronavirus/歐洲/瑞士

Covid-19 : 瑞士人對收集個人數據爭議不大

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瑞士當局開始在餐館等，難以總是保持住社交距離的地點收集個人數據。 La Suisse impose le collecte des données personnelles dans les lieux, comme les restaurants, où la distanciation physique n'est pas toujours possible.
瑞士當局開始在餐館等，難以總是保持住社交距離的地點收集個人數據。 La Suisse impose le collecte des données personnelles dans les lieux, comme les restaurants, où la distanciation physique n'est pas toujours possible. © Fabrice COFFRINI / AFP 法新社
作者： 尼古拉
1 分鐘

面對Covid-19病毒蔓延，瑞士當局開始在餐館等，難以總是保持住社交距離的地點收集個人數據，甚至還為此推出了一個智能手機平台，得到民眾與業者的接受。

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據本台RFI法廣記者Jérémie.L周三（2020年8月26日）發自日內瓦報道，瑞士當地的一名餐飲業者在採訪中介紹說，他現在已習慣於在顧客下單訂餐前，就詢問其地址，名字，電話號碼，訂餐時間，和出生年份。有過一次，當地醫生要求提供某日某時的信息，只是用於提醒人們需要注意那些癥狀，在必要時前往做檢測。

上述數據保留兩周時間，每位顧客都有一個二維碼。一名接受採訪的女子Eliane覺得這一措施有益無害。儘管，她知道留下地址已是一種強制措施。她表示，如果不做解釋，人們想不到要這麼做。只要有一個人遭感染，至少，人們會得到通知。至於旨在預防Covid病毒的個人數據是否會被用於其它目的，她覺得極小。一名日內瓦人表示，有關個人數據的說法令人感到可笑, 大家的口袋裡裝着Iphone, 使用臉書, 數據早已外泄。

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對餐飲業者，這一手機應用是付費的。但瑞士當局決定予以提供資助，便於其發展，減少使用填寫表格所需的紙張。

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