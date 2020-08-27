Covid-19：歐盟貿易專員引咎辭職

歐盟委員會愛爾蘭籍貿易專員Phil Hogan因不遵守其國家的防疫衛生措施，參加了一個不到百人的高爾夫盛會晚宴而被迫引咎辭職。愛爾蘭農業部長也已去職。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台RFI法廣記者Laxmi.L周四（2020年8月27日）發自布魯塞爾消息，愛爾蘭籍的歐盟貿易專員Phil Hogan已於周三晚間辭職。他因沒有遵守其國內的防疫措施而付出沉重代價，儘管，他之前已為這一被稱之為“高爾夫門”（Golfgate）的醜聞事件多次道歉。

80多位嘉賓出席的晚宴

歐盟貿易專員Phil Hogan所犯的過失是於8月19日在愛爾蘭出席了一個高爾夫盛會。晚宴上有80多位嘉賓，沒有遵守預防Covid-19疫情的衛生措施。

相關報道 新冠病毒 愛爾蘭學校關門上網課

愛爾蘭農業部長Dara Calleary也出席了這一晚宴，他最先辭職。

歐盟貿易專員Phil Hogan 8月23日就已通過推特表達了深深的歉意。他還應歐盟委員會主席Ursula von der Leyen夫人的要求，填寫了一份四頁紙的彙報，詳細解釋了他在回國期間的行為舉止。並在此後承認，他根本就不應該參加這一晚宴。但這一切為時已晚。在愛爾蘭政府的壓力，Phil Hogan專員最終被迫向歐盟委員會提出了辭呈。

歐美貿易談判或受影響

法國學者指出，Phil Hogan是一名經驗豐富的專員，他的辭職可被視為削弱了歐盟委員會。在歐盟與美國當前貿易關係充滿緊張之際，布魯塞爾的一個重要職位出現了空缺了。

其它 / 日本首相安倍晉三健康狀況傳聞欠安