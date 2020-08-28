Covid-19：智利排隊領救濟湯的人增加

Coronavirus衛生危機已在南美洲的智利顯現出饑荒。自疫情爆發以來，智利全國各地出現了眾多領取救濟湯的民眾，這一現象不僅只是在貧民區，中產階級現在也已陷入貧困。上一世紀80年代，皮諾切特軍事獨裁政權結束後消失的一些畫面如今已重現。

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據本台RFI法廣記者Justine.F周五（2020年8月28日）發自聖地亞哥（Santiago）報道，在智利首都北部一個仍處於封城中的市鎮，十多人戴著口罩，排着隊，手上拿着鍋。66歲的女士Ana在接受採訪時表示，她從一開始就來這裡領湯，她的丈夫在三月份失去了工作，現在只剩下很微薄的退休金，他們兩人現在都沒有收到國家的補貼。

有人每天靠救濟餐充饑

救濟湯是由一個女權團體在四月份發起的。現在每天發放一百份左右。本周三的配餐是烤土豆和炒蔬菜。41歲的義工Rodrigo在接受採訪時表示，Conchali當地有近30個發放救濟湯的地點，他們即沒有國家，也沒有地方上的幫助，完全靠附近居民的饋贈，通常是一些小商販。

這種幫助對因疫情失去工作的女子Scarlett而言極其重要。她表示，人們沒錢到哪裡找吃的？這一倡議太棒了。正是靠它，人們每天得以充饑。

當地義工們則對衛生防護措施有憂慮，他們也上門給那些遭隔離，不準出門的老年人或感染了Covid-19的患者送餐。

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